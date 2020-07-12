Беспорядки в Мали: президент распустил конституционный суд

"Реформированный суд может быстро помочь нам найти решение споров, возникших после выборов в законодательные органы", - сказал он в субботу вечером по телевидению.
Кейта добавил, что новые судьи могут быть назначены со следующей недели.
В субботу в столице страны Бамако снова разгорелись столкновения. Демонстранты, возмущенные долговременными проблемами безопасности, экономическими проблемами и коррупцией в правительстве, потребовали отставки Кейты.
Однако отмечается, что число протестующих было ниже, чем в пятницу, когда демонстранты провели серию нападений на правительственные здания.
Au #Mali, demander la demission du président mène directement au cimetière. Durant toute la journée d'aujourd'hui, Les forces de l'ordre ont ouvert le feu à divers endroits de Bamako sur des militants du #M5RFP. Des innocents qui croyaient à tord à l'utopie d'un Etat de droit ! pic.twitter.com/h9hU93Wvxa
— Séga DIARRAH (@segadiarrah) July 12, 2020
По данным властей, в результате столкновений погибло четыре человека. Шесть оппозиционных деятелей были арестованы за два дня.