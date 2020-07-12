Беспорядки в Мали: президент распустил конституционный суд

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о роспуске конституционного суда, чье решение об отмене результатов парламентских выборов вызвало масштабные беспорядки по всей стране. Об этом сообщает Aljazeera.

"Реформированный суд может быстро помочь нам найти решение споров, возникших после выборов в законодательные органы", - сказал он в субботу вечером по телевидению.

Кейта добавил, что новые судьи могут быть назначены со следующей недели.

В субботу в столице страны Бамако снова разгорелись столкновения. Демонстранты, возмущенные долговременными проблемами безопасности, экономическими проблемами и коррупцией в правительстве, потребовали отставки Кейты.

Однако отмечается, что число протестующих было ниже, чем в пятницу, когда демонстранты провели серию нападений на правительственные здания.

Au #Mali, demander la demission du président mène directement au cimetière. Durant toute la journée d'aujourd'hui, Les forces de l'ordre ont ouvert le feu à divers endroits de Bamako sur des militants du #M5RFP. Des innocents qui croyaient à tord à l'utopie d'un Etat de droit ! pic.twitter.com/h9hU93Wvxa — Séga DIARRAH (@segadiarrah) July 12, 2020

По данным властей, в результате столкновений погибло четыре человека. Шесть оппозиционных деятелей были арестованы за два дня.