Антиправительственные протесты в Мали: в ходе беспорядков погиб человек, десятки раненых

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что начал расследование насилия, совершенного во время массовой антиправительственной акции протеста в пятницу, в результате которой по меньшей мере один человек погиб и 20 получили ранения, сообщает Aljazeera.

Тысячи людей собрались в столице страны Бамако, чтобы потребовать отставки Кейты из-за долговременных проблем с безопасностью, экономикой и коррупцией.

Митинг был организован объединением оппозиции. Протест был третьим с июня и начался после того, как оппозиция отклонила уступки Кейты, направленные на урегулирование многомесячного политического противостояния, которое началось после спорных выборов в законодательные органы в марте.

Пятничный протест начался мирно, но позже перешел в беспорядки, поскольку демонстранты заблокировали основные проезды, атаковали здание парламента и ворвались в помещения государственного вещателя. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ для разгона демонстрации.