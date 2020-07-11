Антиправительственные протесты в Мали: в ходе беспорядков погиб человек, десятки раненых

Тысячи людей собрались в столице страны Бамако, чтобы потребовать отставки Кейты из-за долговременных проблем с безопасностью, экономикой и коррупцией.
Митинг был организован объединением оппозиции. Протест был третьим с июня и начался после того, как оппозиция отклонила уступки Кейты, направленные на урегулирование многомесячного политического противостояния, которое началось после спорных выборов в законодательные органы в марте.
Protest against the President in Bamako, Mali. #Anonymous #Bamako #Mali #President #Corrupt #CORRUPTION #CorruptPresidents #Protests #protests2020 #Protest #protesting #2020protests
— Anon Research (@YourAnonDiv) July 11, 2020
#Mali : protesters storming the national Assembly building in #Bamako. #Manif10Juillet pic.twitter.com/cJrDdqIa86
— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) July 10, 2020
#Mali #Bamako pic.twitter.com/4fmbk7Qmzn
— Gündem Yazarı (@gundemyazari_TR) July 10, 2020
Пятничный протест начался мирно, но позже перешел в беспорядки, поскольку демонстранты заблокировали основные проезды, атаковали здание парламента и ворвались в помещения государственного вещателя. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ для разгона демонстрации.