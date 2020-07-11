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Антиправительственные протесты в Мали: в ходе беспорядков погиб человек, десятки раненых

Антиправительственные протесты в Мали: в ходе беспорядков погиб человек, десятки раненых
15:02 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что начал расследование насилия, совершенного во время массовой антиправительственной акции протеста в пятницу, в результате которой по меньшей мере один человек погиб и 20 получили ранения, сообщает Aljazeera.

Тысячи людей собрались в столице страны Бамако, чтобы потребовать отставки Кейты из-за долговременных проблем с безопасностью, экономикой и коррупцией.

Митинг был организован объединением оппозиции. Протест был третьим с июня и начался после того, как оппозиция отклонила уступки Кейты, направленные на урегулирование многомесячного политического противостояния, которое началось после спорных выборов в законодательные органы в марте.

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Пятничный протест начался мирно, но позже перешел в беспорядки, поскольку демонстранты заблокировали основные проезды, атаковали здание парламента и ворвались в помещения государственного вещателя. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ для разгона демонстрации. 

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Протесты, Мали, Ибрагим Бубакар Кейта.

Автор:

Телеграф
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