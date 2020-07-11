"Москва - уходи!": на Дальнем Востоке проходят массовые акции протеста

"В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикин, Эльбане, Солнечном и других городах края прошли акции в поддержку главы региона под антипутинскими лозунгами. Перед зданием краевого правительства люди скандировали: "Это наш край!", "Москва, позор!", "Свободу Фургалу!", "Путин - ОПГ!", "Москва - уходи!", - говорится в сообщении.
По разным подсчетам, в акциях участвовали от 5 до 35 тысяч человек, что является крупнейшей политической акцией на Дальнем Востоке за последнее десятилетие.
Отмечается, что силового разгона митинга и задержаний на шествии не было.
Мало того, что в Хабаровске митинг за свободу Фургала устроили, так ещё и ларьки исписали словами "Фургал, мы с тобой" и "Фургал, мы с тобой! Хабаровск любит тебя!"
Черт, я горжусь хабаровчанами.
Столько людей на митинге было! С ума сойти можно. Ещё ни разу такого не видела! pic.twitter.com/xzmifIcCAD
— LOONA (@i_and_alcohol) July 11, 2020
Как прокомментировал один из участников акции, "хабаровчане сегодня больше не стали терпеть путинский беспредел, они вышли за своего народного губернатора Фургала, за отставку Путина, за свободу России".
#Russia #Khabarovsk #Furgal #Россия #Хабаровск #фургал pic.twitter.com/INSzrVdNRg
— Russian Rebel / Русский Повстанец (@RussianRebel17) July 11, 2020
Как сообщалось, накануне, 10 июля, Басманный районный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края РФ Сергея Фургала, которого подозревают в покушениях и организации убийств нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах.
Сам Фургал себя виновным не признает.