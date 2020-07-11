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"Москва - уходи!": на Дальнем Востоке проходят массовые акции протеста

"Москва - уходи!": на Дальнем Востоке проходят массовые акции протеста
Обновлено 14:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
На Дальнем Востоке прошли многотысячные митинги под антипутинские лозунги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края РФ Сергея Фургала. Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

"В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикин, Эльбане, Солнечном и других городах края прошли акции в поддержку главы региона под антипутинскими лозунгами. Перед зданием краевого правительства люди скандировали: "Это наш край!", "Москва, позор!", "Свободу Фургалу!", "Путин - ОПГ!", "Москва - уходи!", - говорится в сообщении.

По разным подсчетам, в акциях участвовали от 5 до 35 тысяч человек, что является крупнейшей политической акцией на Дальнем Востоке за последнее десятилетие.

Отмечается, что силового разгона митинга и задержаний на шествии не было.

Как прокомментировал один из участников акции, "хабаровчане сегодня больше не стали терпеть путинский беспредел, они вышли за своего народного губернатора Фургала, за отставку Путина, за свободу России".

В Сербии продолжаются акции протеста

Как сообщалось, накануне, 10 июля, Басманный районный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края РФ Сергея Фургала, которого подозревают в покушениях и организации убийств нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах.

Сам Фургал себя виновным не признает.

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Все по теме:

Россия, Протесты, Сергей Фургал.

Автор:

Телеграф
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