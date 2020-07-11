"Москва - уходи!": на Дальнем Востоке проходят массовые акции протеста

На Дальнем Востоке прошли многотысячные митинги под антипутинские лозунги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края РФ Сергея Фургала. Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

"В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикин, Эльбане, Солнечном и других городах края прошли акции в поддержку главы региона под антипутинскими лозунгами. Перед зданием краевого правительства люди скандировали: "Это наш край!", "Москва, позор!", "Свободу Фургалу!", "Путин - ОПГ!", "Москва - уходи!", - говорится в сообщении.

По разным подсчетам, в акциях участвовали от 5 до 35 тысяч человек, что является крупнейшей политической акцией на Дальнем Востоке за последнее десятилетие.

Отмечается, что силового разгона митинга и задержаний на шествии не было.

Мало того, что в Хабаровске митинг за свободу Фургала устроили, так ещё и ларьки исписали словами "Фургал, мы с тобой" и "Фургал, мы с тобой! Хабаровск любит тебя!"

Черт, я горжусь хабаровчанами.

Столько людей на митинге было! С ума сойти можно. Ещё ни разу такого не видела! pic.twitter.com/xzmifIcCAD — LOONA (@i_and_alcohol) July 11, 2020

Как прокомментировал один из участников акции, "хабаровчане сегодня больше не стали терпеть путинский беспредел, они вышли за своего народного губернатора Фургала, за отставку Путина, за свободу России".

Как сообщалось, накануне, 10 июля, Басманный районный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края РФ Сергея Фургала, которого подозревают в покушениях и организации убийств нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах.

Сам Фургал себя виновным не признает.