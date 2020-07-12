Бубонная чума: в Монголии скончался 15-летний подросток

В воскресенье в провинции Говь-Алтай на западе Монголии 15-летний подросток скончался вследствие предполагаемого инфицирования бубонной чумой. Об этом идет речь в сообщении Национального центра зоонозов (NCZD), передает Xinhua.

Было установлено, что подросток перед смертью съел мясо сурка. В NCZD отметили, что центр, находящийся в столице страны Улан-Баторе, в понедельник получит взятые у него образцы.

Карантин был введен в пяти сумах (наименьшая административно-территориальная единица в Монголии, - ред.) в Говь-Алтайском крае в связи с подозрением на чуму.

Недавно в соседней провинции Ховд были подтверждены два случая бубонной чумы.

Бубонная чума - это бактериальная болезнь, распространяемая блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки. По данным Всемирной организации здравоохранения, она может убить взрослого человек менее чем за 24 часа, если ему вовремя не предоставить медицинскую помощь.