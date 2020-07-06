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Вспышка бубонной чумы в азиатских странах: в ВОЗ сделали заявление

Вспышка бубонной чумы в азиатских странах: в ВОЗ сделали заявление
16:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В период пандемии коронавируса мир всколыхнула новость об еще одной вспышке опасного заболевания. В двух странах выявили случаи бубонной чумы. На границе с Россией объявили тревогу.

Вслед за Монголией в Китае зафиксировали вспышку бубонной чумыНа севере Китая власти ввели режим повышенной эпидемиологической опасности из-за подозрения на бубонную чуму у одного из пациентов.

Сообщается, что заболевание подозревают у пастуха, который накануне контактировал с собакой, поймавшей сурка. 15-летнего подростка госпитализировали и подтвердили болезнь. 

В городе Баян-Нур во Внутренней Монголии — китайском автономном районе объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения, так как существует угроза распространения заболевания среди местных жителей. 

Состояние скотовода оценивается как стабильное.

Что было ранее

Болезнь распространяется в пограничном с Россией регионе (Алтай) - на днях стало известно о заражении двух людей на западе Монголии. Мужчину и женщину, госпитализировали в тяжелом состоянии, и подтвердили диагноз бубонная чума. Перед этим они употребляли в пищу сырое мясо сусликов. 

Кроме того, известно, что пациентка непосредственно контактировала с 60 людьми, а косвенно — с более чем 400. Все потенциально зараженные изолированы. В двух районах региона ввели карантин.

Употребили в пищу сырое мясо сурка: в азиатской стране вспышка бубонной чумы

В азиатских странах существует традиция охотится на сурков, поэтому вспышки разных опасных заболеваний в этом регионе возникают довольно часто. Бубонная чума распространяется вследствие употребления в пищу сырого мяса. Возбудителями чумы являются блохи, которые живут на сусликах, хорьках и других грызунах. Местные власти ввели запрет на охоту этих животных.

Рекомендации ВОЗ

Всемирная организация здоровья обеспокоена вспышкой бубонной чумы на западе Монголии и севере Китая.

На своем официальном сайте ВОЗ дала рекомендации, как защититься от инфекции в эндемичных по чуме районах:

  • нельзя прикасаться к мертвым животным; 

  • пользоваться репеллентами для отпугивания насекомых;

  • не приближаться к кашляющим людям;

  • проводить меньше времени в местах массового скопления людей;

  • носить защитные маски. 

Черная смерть или черный мор

Бубонная чума - бактериальное заболевание с высокой степенью летальности. Возбудителем инфекции является бактерия Yersinia pesti.  Чума передается от грызуна человеку укусом зараженной блохи. Кроме того, может распространяться при контактах с жидкостями или тканями инфицированного животного. Первым симптомом чумы является высокая температура (41 °C), резкий озноб и увеличение лимфатических узлов, так как именно там развивается инфекция. Если больной не получает своевременного лечения, то может умереть в течение 24 часов. Лечат чуму антибиотиками.

В Средневековые века чума (черная смерть или черный мор), которая пришла с Востока уничтожила почти половину населения Европы. 

В начале ХХ века эпидемия чумы бушевала в Китае и Индии. Она продолжалась несколько десятилетий и унесла жизни свыше 12 млн человек.

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Все по теме:

Китай, Монголия, Чума, ВОЗ, Бубонная чума.

Автор:

Телеграф
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