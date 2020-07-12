Будущее Гонконга: сотни тысяч избирателей отдали голос на праймериз от демократических сил

Сотни тысяч жителей Гонконга собрались на выходных, чтобы проголосовать на неофициальных двухдневных внутрипартийных выборах, проводимых городским демократическим лагерем.

По оценкам TIME, только в субботу около 230 тысяч человек проголосовали на избирательных участках, установленных по всему городу, превысив оценки организаторов явки в 170 тысяч человек за все выходные.

Первичные выборы проводятся спустя две недели после принятия Китаем всеобъемлющего закона о национальной безопасности, действие которого затрагивает и территорию Гонконга. По мнению местных жителей Китай тем самым нарушил принцип "одна страна, две системы".

Люди выстроились в длинные очереди на избирательных участках, несмотря на предупреждения министра по конституционным делам Гонконга Эрика Цанга о том, что подобные выборы могут нарушать положения нового китайского закона.

Гонконгский демократический лагерь, в который входят несколько партий, пытается объединить усилия и использовать праймериз, чтобы выдвинуть лучших кандидатов на официальных выборах в законодательные органы в сентябре. Цель состоит в том, чтобы завоевать большинство в парламенте, который, как правило, имеет пропекинскую позицию.

Чтобы провести голосование, активисты движения за демократию собрали деньги через краудфандинг. Они обязались наложить вето на государственный бюджет, если наберут большинство в парламенте. В соответствии с конституцией Гонконга, известной как Основной закон, лидер города должен подать в отставку, если на такой важный закон, как бюджет, было наложено вето дважды.