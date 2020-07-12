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Будущее Гонконга: сотни тысяч избирателей отдали голос на праймериз от демократических сил

Будущее Гонконга: сотни тысяч избирателей отдали голос на праймериз от демократических сил
17:29 Сегодня Телеграф
Сотни тысяч жителей Гонконга собрались на выходных, чтобы проголосовать на неофициальных двухдневных внутрипартийных выборах, проводимых городским демократическим лагерем.

По оценкам TIME, только в субботу около 230 тысяч человек проголосовали на избирательных участках, установленных по всему городу, превысив оценки организаторов явки в 170 тысяч человек за все выходные.

Первичные выборы проводятся спустя две недели после принятия Китаем всеобъемлющего закона о национальной безопасности, действие которого затрагивает и территорию Гонконга. По мнению местных жителей Китай тем самым нарушил принцип "одна страна, две системы". 

Люди выстроились в длинные очереди на избирательных участках, несмотря на предупреждения министра по конституционным делам Гонконга Эрика Цанга о том, что подобные выборы могут нарушать положения нового китайского закона.   

Гонконгский демократический лагерь, в который входят несколько партий, пытается объединить усилия и использовать праймериз, чтобы выдвинуть лучших кандидатов на официальных выборах в законодательные органы в сентябре. Цель состоит в том, чтобы завоевать большинство в парламенте, который, как правило, имеет пропекинскую позицию.

Протесты сошли на нет: оппозиция Гонконга проводит праймериз к выборам в парламент

Чтобы провести голосование, активисты движения за демократию собрали деньги через краудфандинг. Они обязались наложить вето на государственный бюджет, если наберут большинство в парламенте. В соответствии с конституцией Гонконга, известной как Основной закон, лидер города должен подать в отставку, если на такой важный закон, как бюджет, было наложено вето дважды.

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Китай, Протесты, Гонконг.

Автор:

Телеграф
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