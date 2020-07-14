Глубокая рецессия: ВВП Сингапура обрушился более, чем на 40%

Экономика Сингапура погрузилась в глубокую рецессию во втором квартале 2020 года. Из-за пандемии коронавируса ВВП страны упал на 41,2%, сообщает AFP.

По данным Министерства торговли, в годовом исчислении экономика страны сократилась на 12,6%, поскольку из-за коронавируса были введены жесткие ограничения.

Таким образом город-государство, обладающее одной из самых открытых экономик мира, объявило о рецессии впервые более чем за десятилетие.

По сообщению Минэкономики, падение ВВП во втором квартале было вызвано "мерами, которые были приняты с 7 апреля по 1 июня для замедления распространения COVID-19".

Это также объясняется "слабым внешним спросом в условиях глобального экономического спада".

Крошечный Сингапур часто рассматривается, как барометр "здоровья" мировой торговли. Экономика страны очень чувствительна к влиянию извне, и, по мнению экспертов, мрачные цифры - это еще один зловещий знак для мировой экономики.