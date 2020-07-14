Скачать
Вторник, 14.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ООН: Из-за пандемии более 130 миллионов человек могут столкнуться с голодом
ООН: Из-за пандемии более 130 миллионов человек могут столкнуться с голодом
Ливень в Запорожье: дороги превратились в реки (Видео)
Ливень в Запорожье: дороги превратились в реки (Видео)
Владимир Кличко попал на обложку Forbes
Владимир Кличко попал на обложку Forbes
СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы
СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы

Глубокая рецессия: ВВП Сингапура обрушился более, чем на 40%

Глубокая рецессия: ВВП Сингапура обрушился более, чем на 40%
04:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Экономика Сингапура погрузилась в глубокую рецессию во втором квартале 2020 года. Из-за пандемии коронавируса ВВП страны упал на 41,2%, сообщает AFP.

По данным Министерства торговли, в годовом исчислении экономика страны сократилась на 12,6%, поскольку из-за коронавируса были введены жесткие ограничения. 

Таким образом город-государство, обладающее одной из самых открытых экономик мира, объявило о рецессии впервые более чем за десятилетие.  

По сообщению Минэкономики, падение ВВП во втором квартале было вызвано "мерами, которые были приняты с 7 апреля по 1 июня для замедления распространения COVID-19". 

Это также объясняется "слабым внешним спросом в условиях глобального экономического спада".

Экономика Сингапура погрузилась в глубокую рецессию

Трамп: Если бы другие страны тестировали на COVID-19 так же, как и мы, то они бы получили удивительные данные

Крошечный Сингапур часто рассматривается, как барометр "здоровья" мировой торговли. Экономика страны очень чувствительна к влиянию извне, и, по мнению экспертов, мрачные цифры - это еще один зловещий знак для мировой экономики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВВП, Сингапур, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
02 "СН" будет рекомендовать Песчанскую на должность главы АМКУ, а Уруского - на вице-премьера
03 "Приняты невиданные ранее меры безопасности": Зеленский посетил заседание фракции "СН"
04 Глава ВОЗ: Мир не вернется к нормальной жизни в ближайшее время из-за COVID-19
05 СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Огромный шанс освободиться от своей политической партии&quot;: Тшасковский поздравил Дуду с победой на выборах
Тшасковский поздравил Дуду с победой на выборах
В &quot;Нафтогазе&quot; увеличили чистую прибыль в 4,5 раза
В "Нафтогазе" увеличили чистую прибыль в 4,5 раза
Внеочередное заседание Рады: Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта &quot;Об оборонных закупках&quot;
Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта "Об оборонных закупках"
Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь