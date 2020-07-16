Скачать
Четверг, 16.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 16 июля: Новый глава НБУ, "убийство" в Черкассах и карантинные зоны
Итоги 16 июля: Новый глава НБУ, "убийство" в Черкассах и карантинные зоны
В "Слуге народа" определились с кандидатом в мэры Киева
В "Слуге народа" определились с кандидатом в мэры Киева
Динамо победило Зарю в битве за Лигу чемпионов (Видео)
Динамо победило Зарю в битве за Лигу чемпионов (Видео)
Канье Уэст официально подал заявку на участие в президентских выборах США
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Азербайджан пригрозил ракетным ударом взорвать АЭС в Армении

Азербайджан пригрозил ракетным ударом взорвать АЭС в Армении
22:36 Сегодня Телеграф
С 12 июля между Арменией и Азербайджаном обострились отношения, на границе начались боевые столкновения. В Минобороны Азербайджана пригрозили нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС в Армении.

На фоне военного конфликта в Баку заявили, что способны нанести ракетный удар высокой точности по Мецаморской АЭС в Армении. К таким действиям Минобороны Азербайджана могут прибегнуть в случае обстрелов стратегических объектов армянской стороной. 

Об этом сегодня, 16 июля, заявил азербайджанский полковник Вагиф Даргяхлы, передает Миноороны Азербайджана.

Он напомнил армянской сторон о новейших ракетах на вооружении Баку, которые с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС. И заявил, что это обернется для Армении огромной трагедией. 

Таким образом, Даргяхлы отреагировал на угрозы Армении нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане.

Как сообщалось, уже неделю на азербайджано-армянской границе продолжаются бои, погибли 16 человек. Стороны обменялись обвинениями, международные лидеры призвали Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров и уладить конфликт.

Киев выступил с официальным заявлением и призвал не допустить дальнейшей эскалации, а также соблюдать  территориальную целостность Азербайджана. После такого заявления украинского посла вызвали в посольство Армении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АЭС, Азербайджан, Армения.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Проблемы дочерей: признаки того, что вас воспитала нелюбящая мать
02 Пьяное ДТП с Михаилом Ефремовым: родственники погибшего требуют баснословную сумму
03 16 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Украину поделят на четыре карантинные зоны: что изменится
05 Кто такой Кирилл Шевченко: биография и интересные факты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У побережья Одессы с танкера Delfi снова вытекают нефтепродукты
В Одессе с танкера Delfi снова вытекают нефтепродукты
Азербайджан пригрозил ракетным ударом взорвать АЭС в Армении
Азербайджан пригрозил ракетным ударом взорвать АЭС в Армении
Минздрав запретил работать ресторанам и ночным клубам после 23:00
Ресторанам и ночным клубам запретили работать после 23:00
Названы последствия загрязненного воздуха для здоровья: готовьтесь к худшему
Названы последствия загрязненного воздуха для здоровья: готовьтесь к худшему
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь