Азербайджан пригрозил ракетным ударом взорвать АЭС в Армении

С 12 июля между Арменией и Азербайджаном обострились отношения, на границе начались боевые столкновения. В Минобороны Азербайджана пригрозили нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС в Армении.

На фоне военного конфликта в Баку заявили, что способны нанести ракетный удар высокой точности по Мецаморской АЭС в Армении. К таким действиям Минобороны Азербайджана могут прибегнуть в случае обстрелов стратегических объектов армянской стороной.

Об этом сегодня, 16 июля, заявил азербайджанский полковник Вагиф Даргяхлы, передает Миноороны Азербайджана.

Он напомнил армянской сторон о новейших ракетах на вооружении Баку, которые с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС. И заявил, что это обернется для Армении огромной трагедией.

Таким образом, Даргяхлы отреагировал на угрозы Армении нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане.

Как сообщалось, уже неделю на азербайджано-армянской границе продолжаются бои, погибли 16 человек. Стороны обменялись обвинениями, международные лидеры призвали Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров и уладить конфликт.

Киев выступил с официальным заявлением и призвал не допустить дальнейшей эскалации, а также соблюдать территориальную целостность Азербайджана. После такого заявления украинского посла вызвали в посольство Армении.