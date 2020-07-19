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Помощь жителям Гонконга: парламент Японии создает спецгруппу

Помощь жителям Гонконга: парламент Японии создает спецгруппу
08:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Японский парламент готовит до конца месяца межпартийную депутатскую группу для поддержки жителей Гонконга.

В японском парламенте до конца месяца появится межпартийная депутатская группа, призванная защищать жителей Гонконга в условиях принятия Китаем закона о национальной безопасности.

Об этом сообщает NHK.

"Парламентарии Японии готовятся создать непартийную группу для защиты жителей Гонконга после принятия Китаем закона о национальной безопасности этого специального административного района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из организаторов группы, о создании которой планируют объявить 29 июля, является бывший министр обороны Японии Накатани Гэн из правящей Либерально-демократической партии.

Новая группа стремится защитить свободу и права граждан Гонконга, подчеркивает агентство. Ее члены планируют просить правительство Японии продлить период, в течение которого граждане Гонконга могут оставаться в этой стране без виз, а также облегчить требования для получения рабочих виз.

Судьба Гонконга: Трамп подписал закон о санкциях против Китая

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Согласно закону, центральная власть КНР создаст в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция властей Гонконга.

Ряд стран раскритиковала это решение Пекина, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы".

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Китай, Япония, Гонконг.

Автор:

Телеграф
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