Помощь жителям Гонконга: парламент Японии создает спецгруппу

Японский парламент готовит до конца месяца межпартийную депутатскую группу для поддержки жителей Гонконга.

В японском парламенте до конца месяца появится межпартийная депутатская группа, призванная защищать жителей Гонконга в условиях принятия Китаем закона о национальной безопасности.

Об этом сообщает NHK.

"Парламентарии Японии готовятся создать непартийную группу для защиты жителей Гонконга после принятия Китаем закона о национальной безопасности этого специального административного района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из организаторов группы, о создании которой планируют объявить 29 июля, является бывший министр обороны Японии Накатани Гэн из правящей Либерально-демократической партии.

Новая группа стремится защитить свободу и права граждан Гонконга, подчеркивает агентство. Ее члены планируют просить правительство Японии продлить период, в течение которого граждане Гонконга могут оставаться в этой стране без виз, а также облегчить требования для получения рабочих виз.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Согласно закону, центральная власть КНР создаст в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция властей Гонконга.

Ряд стран раскритиковала это решение Пекина, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы".