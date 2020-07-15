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Судьба Гонконга: Трамп подписал закон о санкциях против Китая

Судьба Гонконга: Трамп подписал закон о санкциях против Китая
Обновлено 06:07 Сегодня Телеграф Укринформ
Президент Соединенных Штатов подписал закон, которым предусмотрено введение обширных санкций в отношении лиц, организаций и компаний, которые причастны к ограничению автономии Гонконга. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

"Президент подписал во вторник, 14 июля, закон H. P 7440 "Об автономии Гонконга", который уполномочивает и вводит санкции против иностранцев, юридических лиц и финансовых учреждений, поддерживающих усилия Китая по снятию автономии Гонконга", - сказано в сообщении.

Подписанный Трампом закон получил поддержку обоих партий в Конгрессе. 

Документом предусмотрено введение санкций в отношении субъектов, причастных к нарушению обязательств Китая перед Гонконгом согласно совместной декларации КНР и Великобритании, а также Основному закону (конституции) автономного региона. Также под действия санкций попадут банки, ведущие дела с этими субъектами.  

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Отметим, что декларация, которую Британия и Китай подписали в 1984 году, закрепляет автономный статус Гонконга до 20147 года. Тем не менее, 30 июня Китай принял закон "о национальной безопасности", действие которого распространяется и на Гонконг. Таким образом КНР получила возможность создать в административном районе специальные органы государственной безопасности, которые действуют вне юрисдикции властей Гонконга.

Данный закон вызвал критику со стороны ряда стран. По их мнению это является нарушением принципа "одна страна - две системы". 

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Все по теме:

Китай, Санкции, Гонконг, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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