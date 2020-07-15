Трамп о Гонконге: Мы лишились серьезного торгового конкурента

Гонконг больше не будет иметь статуса торгового конкурента США. Это произошло из-за действий Китая, считает президент США Дональд Трамп.

"В итоге мы лишились серьезного конкурента", - сказал президент США во время пресс-конференции в Белом доме.

По его мнению, Гонконг после принятых Пекином мер, "больше не будет способен конкурировать на свободном рынке".

Трамп также убежден, что "многие люди" теперь и вовсе покинут город.

Ранее президент США сообщал, что подписал закон о санкциях против государственных деятелей Китая, которые причастны к ограничению свобод в Гонконге. Такое решение было принято на фоне принятия коммунистической партией КНР закона "о национальной безопасности", действие которого распространяется и на территорию Гонконга.

Помимо этого было упразднено привилегированное отношение Штатов к Гонконгу. Это, в свою очередь приведет, к отмене торговых преференций и прекращению поставок американских технологий.