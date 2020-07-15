Помпео приветствовал праймериз демократов в Гонконге

Государственный секретарь США Майк Помпео поздравил гонконгские про-демократические силы с успешным проведением праймериз на кандидатов от оппозиции в Законодательный совет города.

"Я горячо поздравляю объединенных демократов Гонконга с успешным проведением первичных выборов. Более 600 тысяч жителей Гонконга проголосовали на первых внутрипартийных выборах от демократических сил. Их энтузиазм наглядно демонстрирует желание быть услышанными на фоне усилий коммунистической партии Китая, направленных на удушение свободы этой территории", - сказано в заявлении Помпео, размещенном на сайте Государственного департамента США

Помпео отметил, что США "глубоко обеспокоены угрозой со стороны главы Гонконга Кэрри Лэм", которая, по словам главы Госдепа, отмечала, что такие выборы нарушают новый закон Пекина "о национальной безопасности", тем самым "в очередной раз продемонстрировав страх коммунистической партии КНР перед демократией и свободой мышления своего народа".

"Мы будем внимательно следить за развитием событий, особенно в связи с приближением выборов в Законодательный совет 6 сентября", - подытожил Помпео.

Первичные выборы прошли спустя две недели после принятия Китаем всеобъемлющего закона о национальной безопасности, действие которого затрагивает и территорию Гонконга. По мнению местных жителей Китай тем самым нарушил принцип "одна страна, две системы".

Гонконгский демократический лагерь, в который входят несколько партий, пытается объединить усилия и использовать праймериз, чтобы выдвинуть лучших кандидатов на официальных выборах в законодательные органы в сентябре. Цель состоит в том, чтобы завоевать большинство в парламенте, который, как правило, имеет пропекинскую позицию.