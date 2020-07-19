Преследовал педофила: в Казахстане майор полиции выпрыгнул с 13-го этажа, но задержал преступника

В Казахстане педофил, пытаясь скрыться от полиции выпрыгнул из окна 13 этажа. Майор Бакытжан Бакиров не растерялся и прыгнул вслед за ним. Об этом сообщает Polisia.kz.

Майор и его коллега, переодевшись в гражданскую одежду и представившись работниками сантехнической службы, вошли в квартиру к подозреваемому и предприняли попытку его арестовать.

Преступник смог вырваться и выпрыгнул из окна 13-го этажа, майор последовал за ним. В итоге они пролетели два этажа и приземлились на террасу.

"В голове была только одна мысль – задержать его и ни о чем больше не думал. Сам не понял, как уже выпрыгнул, но страха не было. О том, что ниже будет терраса, не знал. Уже когда мы оказались там, подозреваемый вновь стал убегать, пытаясь спрыгнуть на следующую террасу уровнем ниже, но я успел повалить его и удерживал до прихода подмоги. Только потом понял, что у меня перелом ступни – раздробил ее когда приземлился, пролетев два этажа вниз", - сказал правоохранитель.

По его словам, он понял что произошло лишь после того, как отошел от шока.

Полицейскому сделали три операции, врачи говорят, что он "еще сможет побегать за преступниками".