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Преследовал педофила: в Казахстане майор полиции выпрыгнул с 13-го этажа, но задержал преступника

Преследовал педофила: в Казахстане майор полиции выпрыгнул с 13-го этажа, но задержал преступника
Обновлено 18:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: flickr.com
В Казахстане педофил, пытаясь скрыться от полиции выпрыгнул из окна 13 этажа. Майор Бакытжан Бакиров не растерялся и прыгнул вслед за ним. Об этом сообщает Polisia.kz.

Майор и его коллега, переодевшись в гражданскую одежду и представившись работниками сантехнической службы, вошли в квартиру к подозреваемому и предприняли попытку его арестовать. 

Преступник смог вырваться и выпрыгнул из окна 13-го этажа, майор последовал за ним. В итоге они пролетели два этажа и приземлились на террасу. 

"В голове была только одна мысль – задержать его и ни о чем больше не думал. Сам не понял, как уже выпрыгнул, но страха не было. О том, что ниже будет терраса, не знал. Уже когда мы оказались там, подозреваемый вновь стал убегать, пытаясь спрыгнуть на следующую террасу уровнем ниже, но я успел повалить его и удерживал до прихода подмоги. Только потом понял, что у меня перелом ступни – раздробил ее когда приземлился, пролетев два этажа вниз", - сказал правоохранитель. 

Бакытжан Бакиров

Под Киевом на Обуховском шоссе иномарка пыталась наехать на группу велосипедистов

По его словам, он понял что произошло лишь после того, как отошел от шока.

Полицейскому сделали три операции, врачи говорят, что он "еще сможет побегать за преступниками". 

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Полиция, Казахстан, Педофил.

Автор:

Телеграф
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