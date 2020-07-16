Под Киевом на Обуховском шоссе иномарка пыталась наехать на группу велосипедистов

Сегодня, 16 июля, на Обуховском шоссе в направлении Киева водитель автомобиля Audi Q7 пытался наехать на группу велосипедистов.

Иномарка создала аварийную ситуацию, петляла по трассе и подвергала опасности всех участников дорожного движения.

О этом на своей странице в Facebook сообщает спортивная команда "echelon".

"Неприятный инцидент сегодня произошел на нашей утренней тренировке. Двигались колонной велосипедистов в количестве 40 человек с прикрытием микроавтобусом по Обуховском шоссе в направлении Киева. За 500 метров до перекрестка возле ТЦ Мануфактура нас обогнало авто Audi Q7 # AA4007PH, подрезав с левой стороны, цепляя зеркалом одного из инструкторов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данное авто делает такие "выкрутасы" уже не в первый раз, постоянно создавая аварийные ситуации. На днях это же авто делало такие же "маневры", пугая велосипедистов.

Инструкторы решили поговорить с водителем, и узнать почему он так себя ведет. На светофоре двое велосипедистов встали перед капотом автомобиля, чтобы заблокировать ему движение до прибытия полиции, чтобы объяснить нарушителю, что так делать не следует и что он представляет опасность и создает аварийную ситуацию.

Но водителя это не остановило отнюдь. Он увидел зеленый свет и решил переехать двух человек, проволочившы их пару метров по асфальту, и скрылся с места ДТП. Каким-то чудом, спортсмены остались живы, весь удар на на себя приняли велосипеды, которые полностью разрушены.

На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, одному из инструкторов понадобилась госпитализация. Полиция прибыла на место происшествия и оформила ДТП.

Потерпевшие предполагают, что за рулем автомобиля Audi Q7 # AA4007PH мог быть Вячеслав Москалевский, генеральный директор корпорации "Рошен". И авто якобы тоже зарегистрировано на корпорацию "Рошен".

Напомним, 12 июля недалеко от Киева произошло смертельное ДТП, погибли четыре человека - целая семья. Еще один мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации. Виновником аварии, стал 39-летний пьяный мужчина, который ранее отсидел уже срок в тюрьме за смертельное ДТП.