Взрыв в Афганистане: погибло семеро полицейских

Семеро правоохранителей погибли во время взрыва в Афганистане, передает Синьхуа.

Как отметил пресс-секретарь местного правительства, взрыв, заложенного на обочине фугаса, прогремел в южной провинции Урузган.

Взрывное устройство было приведено в действие, когда возле него проезжал специальный конвой. Среди погибших силовиков был и высокопоставленный офицер полиции.

Взрыв произошел на фоне ареста командира группировки "Талибан" Кари Шира Яна в районе Хенджан в северной части провинции Баглан. В ходе аналогичной операции полиция также захватила трех боевиков в районе Дашт-э-Арчи в соседней провинции Кундуз.

В феврале Вашингтон подписал соглашение с талибами, в которой обязался вывести все войска США в обмен на гарантии безопасности, стремясь проложить путь к переговорам между враждующими сторонами в Афганистане.