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Глава Пентагона поговорил с министром обороны Греции о пагубном влиянии РФ на южную Европу

Глава Пентагона поговорил с министром обороны Греции о пагубном влиянии РФ на южную Европу
Обновлено 04:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Глава оборонного ведомства США Марк Эспер провел переговоры со своим греческим коллегой Никосом Панайотопулосом относительно совместного ответа на общие вызовы на южном фланге НАТО. В том числе, речь шла и о нарастающей угрозе со стороны России в Юго-Восточной Европе.

"Пагубное влияние России и растущая обеспокоенность действиями Китая стали темами сегодняшнего разговора с министром обороны Греции Никосом Панайотопулосом. Наша взаимная защита становится сильнее, потому что Греция превосходит цель НАТО по расходам на оборону", - написал в своем Twitter глава Пентагона Марк Эспер.

Министр обороны США также поблагодарил Грецию за размещение американских сил в бухте Суда и за прочное двустороннее взаимодействие. 

Ранее глава Министерства обороны США отмечал, что Соединенные Штаты должны сотрудничать с членами НАТО для усиления их обороноспособности и для сдерживания России.

Эспер обозначил РФ мировым нарушителем. Он напомнил, как она оккупировала Крым, продолжает вести войну на территории Украины, Сирии и Ливии и угрожает членам НАТО.

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Все по теме:

Греция, США, Россия, Марк Эспер, Никос Панайотопулос.

Автор:

Телеграф
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