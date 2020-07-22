Глава Пентагона поговорил с министром обороны Греции о пагубном влиянии РФ на южную Европу

Глава оборонного ведомства США Марк Эспер провел переговоры со своим греческим коллегой Никосом Панайотопулосом относительно совместного ответа на общие вызовы на южном фланге НАТО. В том числе, речь шла и о нарастающей угрозе со стороны России в Юго-Восточной Европе.

"Пагубное влияние России и растущая обеспокоенность действиями Китая стали темами сегодняшнего разговора с министром обороны Греции Никосом Панайотопулосом. Наша взаимная защита становится сильнее, потому что Греция превосходит цель НАТО по расходам на оборону", - написал в своем Twitter глава Пентагона Марк Эспер.

Министр обороны США также поблагодарил Грецию за размещение американских сил в бухте Суда и за прочное двустороннее взаимодействие.

Ранее глава Министерства обороны США отмечал, что Соединенные Штаты должны сотрудничать с членами НАТО для усиления их обороноспособности и для сдерживания России.

Эспер обозначил РФ мировым нарушителем. Он напомнил, как она оккупировала Крым, продолжает вести войну на территории Украины, Сирии и Ливии и угрожает членам НАТО.