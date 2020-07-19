Сдерживание России: Пентагон ждет немедленной реакции НАТО

Глава Министерства обороны США Марк Эспер подчеркнул, что Соединенные Штаты должны сотрудничать с членами НАТО для усиления их обороноспособности и для сдерживания России.

Пентагон призывает НАТО немедленно принять меры по сдерживанию России.

Об этом говорится в официальном заявлении Пентагона.

Отмечается, что глава Минобороны Штатов Марк Эспер считает, что НАТО должно пойти на встречу стране для усиления ее обороноспособности.

Кроме того, Эспер напомнил о намерениях США по внедрению финансирования НАТО на 2% от собственного ВВП всеми странами-членами-организации. Эти средства будут направлены на дальнейшее развитие "силы" США.

Министр обороны обозначил РФ мировым нарушителем. Он напомнил, как она оккупировала Крым, продолжается вести войну на территории Украины, Сирии и Ливии и угрожает членам НАТО.