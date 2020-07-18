Боррель раскритиковал санкции США против Северного потока-2

Джозеп Боррель завляет, что санкции, введением которых грозится США, ударят по компаниям, ведущих "легитимный бизнес".
Представитель Евросоюза подчеркнул, что глубоко обеспокоен участившимися случаями санкций против компаний ЕС и их инересов.
Также он добавил, что политика Европы должна определятся в ЕС и не как иначе.
Ранее сообщалось, что Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение использовать суда для трубоукладки с якорями для завершения последнего отрезка трубопровода в водах Дании.
Сенат американского Конгресса включил дополнительные санкции против "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов, сообщил конгрессмен-республиканец Стив Уомак.