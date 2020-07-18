В мире с начала пандемии COVID-19 заболели уже более 14,1 миллиона человек

В связи с распространением коронавируса, по состоянию на 7:30 по Киеву в мире уже подтвердили 14 106 753 случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщают данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Ссылаясь на данные карты исследовательского центра, в мире наихудшая ситуация с заболеванием в США - 3647715, в Бразилии 2046328, Индии - 1039084 и РФ - 758001 человек соответсвтенно.

По статистике даной центром Украина находится между Филиппинами - 63 001 и Кувейтом - 58 221 зараженных.

Несмотря на это более 50% зараженных смогли вылечится - 7894890, в то время как 602656 пациентов скончались.

Ранее сообщалось, что по данным Министерства здравоохранения, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Бразилии достигло 2046328.

По состоянию на 18 июля, в связи с распространением коронавируса, число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие сутки выросло на 7257 и составляет 331 298, от осложнений заболевания скончались ещё 736 человек. Об этом сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель.