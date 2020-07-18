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Пандемия COVID-19: в Бразилии уже около 2 млн 50 тыс заболевших

Пандемия COVID-19: в Бразилии уже около 2 млн 50 тыс заболевших
07:31 Сегодня Телеграф
В связи с распространением эпидемии, число выявленных в Бразилии случаев коронавируса увеличилось за сутки на 34 177. Об этом сообщает Минздрав Бразилии.

По данным Министерства здравоохранения, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Бразилии достигло 2046328.

С начала распространения заболевания умерло 77851 человек, за прошедшие сутки 1163.

От коронавируса в стране вылечилось 1321036 заболевших.

Пандемия COVID-19: в Польше общее количество зараженных перевалило за 39 тыс

Бразилия занимает 2 место в мире по числу как заболевших COVID-19, так и умерших от коронавируса. Ранее глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по коронавирусу и находится в середине вспышки.

По информации бразильского телеканала Globo — в стране 2048697 зараженных, из которых 77932 — погибли.

В ВОЗ сообщают о 1966748 инфицированных и 75 366 — умерших.

Ранее сообщалось, что в американском штате Колорадо мужчина заболел септической чумой, которой он заразился от инфицированной белки.

В провинции Говь-Алтай, что на западе Монголии, зафиксирован еще один предположительный случай инфицирования бубонной чумой. Министерство здравоохранения страны сообщает, что 16-летнего подростка поместили на карантин.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждают о существующей опасности краха медицинской системы США. Такое заявление сделал глава CDC Роберт Редфилд во время прямого эфира с Говардом Баухнером, главным редактором авторитетного медицинского издания JAMA.

Комитет по вопросам разведки и безопасности Палаты общин Великобритании (ISC) поддержал решение о публикации до 22 июля доклада о российском вмешательстве в британские выборы, передает BBC.

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Бразилия, Заражение, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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