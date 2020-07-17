Пандемия COVID-19: в Польше общее количество зараженных перевалило за 39 тыс

В Польше за прошедшие сутки обнаружили 353 новых случаев заражения COVID-19, 8 человек умерли. Об этом сообщил в Твиттере Минздрав Польши.

В польском Минздраве заявляют, что в Польше количество зараженных выросло до 39407 человек, вылечившихся сейчас 29505.

Количество умерших от коронавируса составляет 1612 человек.

В медучреждениях страны на данный момент находятся 1604 пациента с COVID-19, около 86073 граждан на домашней карантинной самоизоляции, а 9627 пациентов сейчас под эпидемнаблюдением.

В Польше уже провели не менее 1,9 миллионов тестов на COVID-19, в частвности а прошедшие сутки - около 26 тыс.

Как ранее сообщалось, в американском штате Колорадо мужчина заболел септической чумой, которой он заразился от инфицированной белки.

Также сообщалось, что в провинции Говь-Алтай, что на западе Монголии, зафиксирован еще один предположительный случай инфицирования бубонной чумой. Министерство здравоохранения страны сообщает, что 16-летнего подростка поместили на карантин.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждают о существующей опасности краха медицинской системы США. Такое заявление сделал глава CDC Роберт Редфилд во время прямого эфира с Говардом Баухнером, главным редактором авторитетного медицинского издания JAMA.