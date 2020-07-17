Вмешательства в выборы со стороны России: в Британии опубликуют доклад разведки

Комитет по вопросам разведки и безопасности Палаты общин Великобритании (ISC) поддержал решение о публикации до 22 июля доклада о российском вмешательстве в британские выборы, передает BBC.

"Комитет поддержал публикацию долгожданного доклада о возможном вмешательстве в выборы в Соединенном Королевстве перед летними каникулами парламента со стороны России", - сказано в заметке.

В докладе будут обнародованы доказательства британской разведки касаемо попыток РФ оказать влияние на ход референдума по Brexit в 2016 году и на выборы в парламент в 2017 году.

В конце 2019 года появились сообщения о намерениях правительства Великобритании обнародовать доклад о вмешательствах РФ во внутренние дела Великобритании и её влиянии на ход референдума о выходе из ЕС и на проведение внеочередных парламентских выборов.

На прошлой неделе в СМИ появлялась информация, что премьер-министр Борис Джонсон может вскоре разрешить обнародовать данный доклад.

Напомним, 12 июля правительство Германии предложило ЕС ввести санкции в связи с кибератакой на немецкий парламент, в которой подозревает российских хакеров.