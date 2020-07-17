Скачать
Пятница, 17.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Разумков о рейтинге "Слуги народа": Проседание есть, но это не катастрофа
Разумков о рейтинге "Слуги народа": Проседание есть, но это не катастрофа
"Языковой" законопроект Бужанского внесен в повестку дня Рады
"Языковой" законопроект Бужанского внесен в повестку дня Рады
Нереальный сейв Абу Ханны и дубль Цыганкова: обзор матча Динамо - Заря (Видео)
Нереальный сейв Абу Ханны и дубль Цыганкова: обзор матча Динамо - Заря (Видео)
Канье Уэст официально подал заявку на участие в президентских выборах США
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Вмешательства в выборы со стороны России: в Британии опубликуют доклад разведки

Вмешательства в выборы со стороны России: в Британии опубликуют доклад разведки
Обновлено 06:20 Сегодня Телеграф Укринформ
Комитет по вопросам разведки и безопасности Палаты общин Великобритании (ISC) поддержал решение о публикации до 22 июля доклада о российском вмешательстве в британские выборы, передает BBC.

"Комитет поддержал публикацию долгожданного доклада о возможном вмешательстве в выборы в Соединенном Королевстве перед летними каникулами парламента со стороны России", - сказано в заметке. 

В докладе будут обнародованы доказательства британской разведки касаемо попыток РФ оказать влияние на ход референдума по Brexit в 2016 году и на выборы в парламент в 2017 году. 

В конце 2019 года появились сообщения о намерениях правительства Великобритании обнародовать доклад о вмешательствах РФ во внутренние дела Великобритании и её влиянии на ход референдума о выходе из ЕС и на проведение внеочередных парламентских выборов. 

На прошлой неделе в СМИ появлялась информация, что премьер-министр Борис Джонсон может вскоре разрешить обнародовать данный доклад. 

Напомним, 12 июля правительство Германии предложило ЕС ввести санкции в связи с кибератакой на немецкий парламент, в которой подозревает российских хакеров. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Россия, Кибератаки.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как узнать свои скрытые способности: тест, которые вас поразит
02 В "Слуге народа" определились с кандидатом в мэры Киева
03 Под Киевом на Обуховском шоссе иномарка пыталась наехать на группу велосипедистов
04 "Никто не должен бояться": Верещук вызывает Кличко на дебаты
05 Азербайджан пригрозил ракетным ударом взорвать АЭС в Армении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бубонная чума: в Монголии обнаружили еще одного инфицированного
Бубонная чума: в Монголии обнаружили еще одного инфицированного
В Иране люди вновь выходят на акции протеста
В Иране люди вновь выходят на акции протеста
Международные инвесторы обещают следить за действиями нового главы НБУ
Международные инвесторы обещают следить за действиями нового главы НБУ
Рецепт дня: Макароны с куриными сердечками и стручковой фасолью (на сковороде)
Рецепт дня: Макароны с куриными сердечками и стручковой фасолью (на сковороде)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь