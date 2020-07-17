Скачать
Пятница, 17.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: третий день выявили более 800 новых случаев COVID-19
Коронавирус в Украине: третий день выявили более 800 новых случаев COVID-19
Украину снова накроет жара: в отдельных регионах пройдут сильные грозы
Украину снова накроет жара: в отдельных регионах пройдут сильные грозы
Шикарный штрафной от Месси - в обзоре матча Барселона - Осасуна (Видео)
Шикарный штрафной от Месси - в обзоре матча Барселона - Осасуна (Видео)
17 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
17 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В разгар эпидемии коронавируса в США выявили чуму

В разгар эпидемии коронавируса в США выявили чуму
10:51 Сегодня Телеграф
В американском штате Колорадо мужчина заболел септической чумой, которой он заразился от инфицированной белки.

В США впервые с 2015 года выявили чуму. Заболел мужчина в штате Колорадо. Об этом информирует английское издание Daily Mail ссылаясь на департамент здравоохранения Колорадо.

У заболевшего диагностировали септическую чуму, которой он заразился от инфицированной белки.

Септическая чума - одна из трех форм чумы, является острым инфекционным заболевание с высокой летальностью. Однако таким способом болезнь не передается к другим. Чаще всего человек заражается через укусы блох, которые паразитируют в шерсти диких животных.

В Средневековье смертность при такой форме чумы составляла почти 100%.

"Чума присутствует в Колорадо, по крайней мере, с 1940-х годов, и о случаях диких грызунов в Колорадо сообщается в течение большинства лет", - заявил в своем заявлении доктор Дженифер Хаус, ветеринарный врач из Колорадо.

Бубонная чума: в Монголии обнаружили еще одного инфицированного

Ранее, на этой неделе министерство издало медицинское предупреждение после того, как белка получила положительный результат на бубонную чуму в округе Джефферсон, таким образом жителей информирует как "увеличение зарегистрированной активности чумы".

В данном случае больного вовремя госпитализировали и назначили лечение, он успешно излечился.

Как сообщалось, в последнее время в мире фиксируют вспышки чумы. Первые случаи были зарегистрированы на западе Монголии на границе с РФ, тогда заболели мужчина и женщина, которые употребляли в пищу сырое мясо. Несколько дней спустя чумой заболел скотовод в Китае.

В ВОЗ заявляют, что единичные случаи заражения чумой не несут опасность, так как часто это заболевание проявляется именно в эндемичных регионах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Чума, Бубонная чума.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как узнать свои скрытые способности: тест, которые вас поразит
02 Азербайджан пригрозил ракетным ударом взорвать АЭС в Армении
03 "Должно быть стыдно": Зеленский прокомментировал ситуацию со сторонниками Шария
04 США в ОБСЕ о Донбассе: России пора прекращать "театр абсурда"
05 В "Слуге народа" определились с кандидатом в мэры Киева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве назвали условия, при каких ЕС откроет границы для украинцев
Степанов рассказал, при каких условиях ЕС откроет границы
Евро и доллар значительно подорожали: свежий курс валют на 17 июля
Курс валют: евро и доллар значительно подорожали
В разгар эпидемии коронавируса в США выявили чуму
В разгар эпидемии коронавируса в США выявили чуму
&quot;Ничего общего&quot;: Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в суде по делу Джонни Деппа
"Ничего общего": Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в суде по делу Джонни Деппа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь