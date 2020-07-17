В разгар эпидемии коронавируса в США выявили чуму

В американском штате Колорадо мужчина заболел септической чумой, которой он заразился от инфицированной белки.

В США впервые с 2015 года выявили чуму. Заболел мужчина в штате Колорадо. Об этом информирует английское издание Daily Mail ссылаясь на департамент здравоохранения Колорадо.

У заболевшего диагностировали септическую чуму, которой он заразился от инфицированной белки.

Септическая чума - одна из трех форм чумы, является острым инфекционным заболевание с высокой летальностью. Однако таким способом болезнь не передается к другим. Чаще всего человек заражается через укусы блох, которые паразитируют в шерсти диких животных.

В Средневековье смертность при такой форме чумы составляла почти 100%.

"Чума присутствует в Колорадо, по крайней мере, с 1940-х годов, и о случаях диких грызунов в Колорадо сообщается в течение большинства лет", - заявил в своем заявлении доктор Дженифер Хаус, ветеринарный врач из Колорадо.

Ранее, на этой неделе министерство издало медицинское предупреждение после того, как белка получила положительный результат на бубонную чуму в округе Джефферсон, таким образом жителей информирует как "увеличение зарегистрированной активности чумы".

В данном случае больного вовремя госпитализировали и назначили лечение, он успешно излечился.

Как сообщалось, в последнее время в мире фиксируют вспышки чумы. Первые случаи были зарегистрированы на западе Монголии на границе с РФ, тогда заболели мужчина и женщина, которые употребляли в пищу сырое мясо. Несколько дней спустя чумой заболел скотовод в Китае.

В ВОЗ заявляют, что единичные случаи заражения чумой не несут опасность, так как часто это заболевание проявляется именно в эндемичных регионах.