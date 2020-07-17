Скачать
Пятница, 17.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Разумков о рейтинге "Слуги народа": Проседание есть, но это не катастрофа
Разумков о рейтинге "Слуги народа": Проседание есть, но это не катастрофа
"Языковой" законопроект Бужанского внесен в повестку дня Рады
"Языковой" законопроект Бужанского внесен в повестку дня Рады
Нереальный сейв Абу Ханны и дубль Цыганкова: обзор матча Динамо - Заря (Видео)
Нереальный сейв Абу Ханны и дубль Цыганкова: обзор матча Динамо - Заря (Видео)
Канье Уэст официально подал заявку на участие в президентских выборах США
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Бубонная чума: в Монголии обнаружили еще одного инфицированного

Бубонная чума: в Монголии обнаружили еще одного инфицированного
Обновлено 05:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: NCZD
В провинции Говь-Алтай, что на западе Монголии, зафиксирован еще один предположительный случай инфицирования бубонной чумой. Министерство здравоохранения страны сообщает, что 16-летнего подростка поместили на карантин.

"16-летний мальчик находится в изоляции в местной больнице. В среду у него поднялась температура", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что он съел мясо сурка во вторник. 

Сурки часто выступают в качестве переносчиков инфекции. 

Первая вспышка бубонной чумы в Монголии произошла в начале июля. Двое местных жителей тогда тоже съели мясо сурка. После этого случая в стране ввели карантин. 

Не коронавирусом единым: бубонная чума уже в США

12 июля от чумы скончался 15-летний парень. Он употребил мясо сурка за три дня до смерти. 

Мясо сурков считается деликатесом среди жителей Монголии. При этом почки грызунов традиционно едят сырыми, по местным верованиям, это дает людям силу и долголетие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Монголия, Бубонная чума.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как узнать свои скрытые способности: тест, которые вас поразит
02 В "Слуге народа" определились с кандидатом в мэры Киева
03 Под Киевом на Обуховском шоссе иномарка пыталась наехать на группу велосипедистов
04 "Никто не должен бояться": Верещук вызывает Кличко на дебаты
05 Азербайджан пригрозил ракетным ударом взорвать АЭС в Армении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бубонная чума: в Монголии обнаружили еще одного инфицированного
Бубонная чума: в Монголии обнаружили еще одного инфицированного
В Иране люди вновь выходят на акции протеста
В Иране люди вновь выходят на акции протеста
Международные инвесторы обещают следить за действиями нового главы НБУ
Международные инвесторы обещают следить за действиями нового главы НБУ
Рецепт дня: Макароны с куриными сердечками и стручковой фасолью (на сковороде)
Рецепт дня: Макароны с куриными сердечками и стручковой фасолью (на сковороде)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь