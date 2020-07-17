Бубонная чума: в Монголии обнаружили еще одного инфицированного

В провинции Говь-Алтай, что на западе Монголии, зафиксирован еще один предположительный случай инфицирования бубонной чумой. Министерство здравоохранения страны сообщает, что 16-летнего подростка поместили на карантин.

"16-летний мальчик находится в изоляции в местной больнице. В среду у него поднялась температура", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что он съел мясо сурка во вторник.

Сурки часто выступают в качестве переносчиков инфекции.

Первая вспышка бубонной чумы в Монголии произошла в начале июля. Двое местных жителей тогда тоже съели мясо сурка. После этого случая в стране ввели карантин.

12 июля от чумы скончался 15-летний парень. Он употребил мясо сурка за три дня до смерти.

Мясо сурков считается деликатесом среди жителей Монголии. При этом почки грызунов традиционно едят сырыми, по местным верованиям, это дает людям силу и долголетие.