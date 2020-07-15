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Не коронавирусом единым: бубонная чума уже в США

Не коронавирусом единым: бубонная чума уже в США
Обновлено 06:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay
В США, в штате Колорадо обнаружили белку, инфицированную бубонной чумой. Инфицированное животное обнаружили в субботу. Об этом сообщает телеканал ABC.

По словам представителя департамента здравоохранения округа Джефферсон, на территории города Моррисон найдены 15 мертвых белок. Результаты тестирования показали, что одна из них умерла от бубонной чумы. Скорее всего, остальные тоже умерли по этой же причине.  

"Чума — это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis, и, в случае если не будут приняты надлежащие меры предосторожности, нею могут заразиться люди и животные", - сказано в заявлении властей округа Джефферсон.

Как известно, человек может быть инфицирован бубонной чумой после укуса блох, являющихся переносчиками инфекции. Также заразиться возможно при контакте с кровью или тканями инфицированных животных. 

Департамент здравоохранения округа предупреждает, что кошки особо восприимчивы к заболеванию и могут умереть, если им вовремя не будет предоставлено лечение. Собаки не настолько подвержены рискам заразиться, но тем не менее они могут выступать в качестве переносчиков заболевания. 

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Власти округа рекомендовали жителям своевременно обращаться к врачам при наличии симптомов чумы, среди которых выделяют: внезапное повышение температуры, озноб, головная боль, тошнота, сильная боль и отек лимфатических узлов, возникающие в течение двух-семи дней после заражения. 

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Все по теме:

Колорадо, Болезнь, Бубонная чума.

Автор:

Телеграф
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