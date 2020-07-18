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Эпидемия COVID-19: в Мексике уже более 331 тыс заболевших

Эпидемия COVID-19: в Мексике уже более 331 тыс заболевших
Обновлено 08:32 Сегодня Телеграф
В связи с распространением коронавируса, число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие сутки выросло на 7257 и составляет 331 298, от осложнений заболевания скончались ещё 736 человек. Об этом сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель.

В Минздраве Мексики заявили, что на данный момент количество зараженных коронавирусом составляется 331298 человек.

Умерли от заболевания 38310 пациентов.

Медики исследуют 858777 подозрительных случая заражения.

За прошедшие сутки подтвердили 736 смертей от осложнений, связанных с коронавирусом.

Пандемия COVID-19: в Бразилии уже около 2 млн 50 тыс заболевших

С 20 июля в Мексике будут действовать новые рекомендаии Министерства здравоохоранения, по каким для 18 штатов из 32, включая город Мехико, максимальная угроза заражения коронавирусом красного уровня снижена до оранжевого, что значит высокую опасность.

Также в числе штатов, где снизили максимальную опасность, вошел южный регион Чиапас.

Конференция по коронавирусу

Под запрет при оранжевом уровне опасности попали массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.

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Все по теме:

Мексика, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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