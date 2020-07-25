В Пакистане боевики обстреляли военный конвой: есть погибший и раненные

Во время перестрелки на юго-западе Пакистана погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа.

Во время перестрелки на юго-западе Пакистана погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа.

В заявлении армии говорится, что неизвестные террористы открыли огонь по силам безопасности, когда те патрулировали округ Кеч в провинции Белуджистан.

Силы безопасности оцепили территорию, чтобы разыскать нападавших.

На данный момент, ни одна из группировок на себя ответственность не взяла, но обычно должностные лица в армии обвиняют в подобных нападениях белуджские вооруженные группировки

Ранее в этом месяце произошел подобный инцидент в округе Панджгур, тоже в провинции Белуджистан. Тогда неизвестные убили троих силовиков и ранили еще восьмерых.

Вооружённый конфликт в Белуджистане начался в 1948 году и продолжается до настоящего времени. Правительствам Ирана и Пакистана противостоят националисты-белуджи, добивающиеся независимости разделённого народа. Из крупнейших военных формирований в Белуджистане действуют Освободительная армия Белуджистана и Джундалла.