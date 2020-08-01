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Коронавирус в Казахане: 1289 новых случаев, всего - свыше 90 тысяч

Коронавирус в Казахане: 1289 новых случаев, всего - свыше 90 тысяч
08:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировано 1289 новых заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе 708 активных носителей, 581 - бессимптомных, сообщила межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в субботу.

Сутками ранее в стране было выявлено 1414 новых случаев коронавируса, в том числе 787 активных и 627 бессимптомных.

Всего в стране подтверждено 90 тыс. 367 случаев заражения COVID-19, из них в Алматы - 11873 (прирост за сутки 211), в Нур-Султане - 11254(+226), в Атырауской области - 10287(+45), в Карагандинской области - 8623(+110), в Восточно-Казахстанской области - 6373(+111), в Западно-Казахстанской области - 5789(+76), в Шымкенте - 4895(+26), в Алматинской области - 4375(+55), в Жамбылской области - 3542(+50), в Павлодарской области - 3209(+84), в Северо-Казахстанской области - 3102(+64), в Актюбинской области - 3045(+24), в Кызылординской области -2984(+16), в Мангистауской области - 2907(+32), в Туркестанской области - 2789(+39), в Костанайской области - 2679(+64), в Акмолинской области - 2641(+56).

Вместе с тем, по информации МВК, еще 1308 человек в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции.

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Так, в Нур-Султане от коронавируса вылечились еще 275 человек, в Шымкенте - 25, в Актюбинской области- 7, в Атырауской области - 17, в Восточно-Казахстанской области - 132, в Жамбылской области - 606, в Западно-Казахстанской области - 29, в Карагандинской области - 95, в Костанайской области - 8, в Кызылординской области - 68, в Мангистауской области - 28, в Павлодарской области -14, в Туркестанской области - 4.

Всего в стране 60 тыс. 825 человек выздоровели от COVID-19, отметили в МВК.

Согласно официальным данным, с начала пандемии умерли от коронавируса в Казахстане 793 человека.

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Казахстан, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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