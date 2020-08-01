В ВОЗ рассказали, какие последствия несет пандемия COVID-19

Глава ВОЗТедрос Адханом Гебрейесус уверен, что коронавирус наложит сильный отпечаток на дальнейшем будущем человечества.

Мир будет ощущать последствия пандемии коронавируса COVID-19 спустя десятилетия.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Интерфакс-Украина.

"Пандемия является кризисом в сфере здравоохранения, случающийся раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий", - поведал он.

Также он вспомнил, как полгода назад вследствие коронавируса организация внедрила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, вызывающую международную обеспокоенность.

При этом глава ВОЗ отметил, что в тот момент было подтверждено менее сотни случаев коронавируса и ни одной жертвы за пределами территории Китая.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявляют, вспышки COVID-19 в ряде стран происходят по вине молодежи. Они связывают увеличение числа заболевших коронавирусом COVID-19 в ряде стран с нежеланием молодых людей принимать меры предосторожности.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения не питают оптимизма относительно выработки коллективного иммунитета от COVID-19. Своим прогнозом поделился в среду директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга.