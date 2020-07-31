Во Франции резко возросла заболеваемость COVID-19

Во Франции сообщили о значительном увеличении количества случаев заболевания COVID-19. Заболеваемость возросла на 54% в течение недели. Об этом пишет The Guardian.

"Органы здравоохранения Франции подтвердили "значительный прирост" - на 54% количества случаев коронавируса на материковой части территории Франции в течение недели", - говорится в сообщении.

Особенно французские медики взволнованы значительным распространением коронавируса среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

Также выросло количество пациентов с COVID-19, которые нуждаются в госпитализации и тех, кто нуждается в интенсивной терапии.

Количество новых случаев заболевания во Франции в течение последних 24 часов составило 1 377, только чуть меньше, чем в предыдущие сутки, которое стало рекордным с мая.

В течение последних 24 часов в больницах страны было зафиксировано 16 случаев смерти, а общее количество летальных случаев во Франции в результате пандемии коронавируса составляет 30 254.

Как отмечается количество положительных результатов тестирования на коронавирус увеличилось на 54% по сравнению с прошлой неделей, количество проведенных тестов возросло лишь на 27%.

По состоянию на утро 31 июля в целом в мире с 17 476 105 случаев коронавируса, 676 759 - летальные, 10 939 473 человека выздоровели.