ВОЗ обвиняет молодежь в распространении COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, вспышки COVID-19 в ряде стран происходят по вине молодежи.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) связывают увеличение числа заболевших коронавирусом COVID-19 в ряде стран с нежеланием молодежи принимать меры предосторожности.

"Данные свидетельствуют о том, что вспышки заболеваемости в некоторых странах частично вызваны тем, что молодые люди ослабляют бдительность в течение лета в странах северного полушария", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

Ранее в июле директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, со своей стороны, предупреждал о росте доли заболевших коронавирусом среди молодежи в Европе.

По данным европейских СМИ, в частности, в Нидерландах за последние недели показатель заболеваемости COVID-19 среди молодежи начал расти. Кроме того, официальные лица во Франции и Испании ранее возложили ответственность за рост числа новых случаев коронавируса на молодых людей, которые, по их мнению, пренебрегают правилами социального дистанцирования и ношения масок.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее на этой неделе вообще заявил, что в некоторых европейских странах уже началась вторая волна коронавируса.

"Давайте внесем ясность относительно того, что происходит в Европе - у некоторых из наших европейских друзей. Боюсь, что мы начинаем видеть в некоторых местах признаки второй волны пандемии", - сказал Джонсон журналистам в Ноттингеме.

Число инфицированных COVID-19 в мире за время пандемии превысило 17 млн человек, более 670 тыс. из них скончались.