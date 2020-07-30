В Румынии опять антирекорд по COVID-19

В Румынии продолжается расти число новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки в стране зафиксировано 1356 новых заболевших.

В Румынии за минувшие сутки зафиксированы 1356 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Romania-Insider.

"За прошедшие сутки в Румынии увеличилось количество случаев коронавируса на 1356, что является самым высоким суточным показателем с начала пандемии. По состоянию на четверг, 30 июля, в стране уже 49 591 случай", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество новых случаев коронавируса в Румынии превышает тысячу уже 9 день подряд. 30 614 человек уже выздоровели, 2 304 - умерли.

По состоянию на утро 30 июля в мире зарегистрированы 17 187 414 случаев COVID-19, из них 670 201 - летальный, 10 697 976 человек выздоровели. 1%, или 66 390 больных, в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.