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Четверг, 30.07.2020
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В Румынии опять антирекорд по COVID-19

В Румынии опять антирекорд по COVID-19
18:56 Сегодня Телеграф Укринформ
В Румынии продолжается расти число новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки в стране зафиксировано 1356 новых заболевших.

В Румынии за минувшие сутки зафиксированы 1356 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Romania-Insider.

"За прошедшие сутки в Румынии увеличилось количество случаев коронавируса на 1356, что является самым высоким суточным показателем с начала пандемии. По состоянию на четверг, 30 июля, в стране уже 49 591 случай", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество новых случаев коронавируса в Румынии превышает тысячу уже 9 день подряд. 30 614 человек уже выздоровели, 2 304 - умерли.

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По состоянию на утро 30 июля в мире зарегистрированы 17 187 414 случаев COVID-19, из них 670 201 - летальный, 10 697 976 человек выздоровели. 1%, или 66 390 больных, в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.

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Румыния, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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