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Четверг, 30.07.2020
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Уже с 1 августа: Греция дала добро на круизные путешествия

Уже с 1 августа: Греция дала добро на круизные путешествия
16:00 Сегодня Телеграф
Несмотря на пандемию коронавируса, власти Греции решили открыть границы для круизных лайнеров.

С этой субботы, 1 августа, власти Греции снова разрешат круизные путешествия.

Об этом объявил министр туризма Харис Теохарис, передает Kathimerini.

Круизные лайнеры смогут причаливать в портах Пирея, Родоса, Ираклио, Волоса, Корфу и Катаколо.

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В дальнейших планах этот список будет расширен. Власти будут мониторить ситуацию с коронавирусом в регионах и понемногу открывать порты.

Также издание напомнило, что Греция сильно зависит от туризма - он обеспечивает приблизительно 20% ВВП страны. В 2019 году в Греции отдыхали около 33 миллионов туристов.

Вчера в стране был расширен перечень общественных закрытых помещений, в которых ношение маски является обязательным. Это случилось после роста количества заболеваний в стране.

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Напомним, власти Италии планируют продлить до конца октября ЧП в стране, введенное весной из-за эпидемии COVID-19.

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Все по теме:

Греция, Карантин, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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