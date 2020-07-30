Уже с 1 августа: Греция дала добро на круизные путешествия

Несмотря на пандемию коронавируса, власти Греции решили открыть границы для круизных лайнеров.

С этой субботы, 1 августа, власти Греции снова разрешат круизные путешествия.

Об этом объявил министр туризма Харис Теохарис, передает Kathimerini.

Круизные лайнеры смогут причаливать в портах Пирея, Родоса, Ираклио, Волоса, Корфу и Катаколо.

В дальнейших планах этот список будет расширен. Власти будут мониторить ситуацию с коронавирусом в регионах и понемногу открывать порты.

Также издание напомнило, что Греция сильно зависит от туризма - он обеспечивает приблизительно 20% ВВП страны. В 2019 году в Греции отдыхали около 33 миллионов туристов.

Вчера в стране был расширен перечень общественных закрытых помещений, в которых ношение маски является обязательным. Это случилось после роста количества заболеваний в стране.

Напомним, власти Италии планируют продлить до конца октября ЧП в стране, введенное весной из-за эпидемии COVID-19.