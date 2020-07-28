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Эпидемия коронавируса: в Мадриде ввели "тотальный" масочный режим

Эпидемия коронавируса: в Мадриде ввели "тотальный" масочный режим
Обновлено 16:14 Сегодня Телеграф
В испанском Мадриде власти ввели "тотальный" масочный режим. Об этом сообщили в ABC Sociedad.

"Мадридская община объявила во вторник (28 июля - ред.) о новых мерах в стратегии борьбы с эпидемией коронавируса с намерением сбалансировать здравоохранение с экономикой", - говорится в сообщении.

Глава автономной общины Изабель Диас Аюсо рассказала, что в регионе введут повсеместный масочный режим, также ограничат разрешенную наполненность террас и залов ресторанов, запрят собрания более 10 человек.

Данные меры введут через несколько дней после предупреждения об усилении карантина в связи со вспышками COVID-19 в ресторанах и ночных клубах города.

Ранее, в Испании с апреля по июнь более 1 000 000 граждан потеряли работу в связи с пандемией COVID-19. Это подтверждают данные опроса, активного населения, который провели Нацинститут статистики.

Также сообщалось, что исследователи из королевского колледжа Лондона проводили обследования людей, которые перенесли коронавирус. Результаты их работы опубликовали на сайте MedRxiv.

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Все по теме:

Испания, Мадрид, Маска, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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