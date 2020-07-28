Исследования COVID-19: Ученые рассказали, появляется ли иммунитет к коронавирусу

Исследователи из королевского колледжа Лондона проводили обследования людей, которые перенесли коронавирус. Результаты их работы опубликовали на сайте MedRxiv.

Тестирование людей, считающих себя выздоровевшими после коронавируса, показали, что у большинства пациентов уровень антител сразу был на уровне 60%. А уже спустя квартал у тех же людей они составляли 17%.

При этом некоторые из бывших пациентов полностью теряли антитела, что делало их уязвимыми для повторного заражения, передает medikforum.

В связи с этим ученые призывают к соблюдению мер предосторожности. Массовое тестирование на антитела пока однозначно не закрывает вопрос с дальнейшей уязвимостью и возможностью повторных заражений.

Стоит впрочем учитывать данные и еще одного исследования шведских ученых, согласно которым, многие переболевшие вообще не имеют специфических антител. Однако у них есть иммунитет благодаря Т-клеткам. Такой иммунитет сложнее выявить на массовом уровне, однако он вполне может быть у тех, кто столкнулся с COVID-19 и перенес его в любой форме, даже бессимптомно.

В случае повторного заражения, Т-клеточки вспомнят с кем дело имеют, и заболевание пройдет в легкой форме как обычное ОРЗ.

Ранее, компании и исследовательские институты объявили, что создали маску многоразового использования, которая снижает вирусный уровень на 99%. Сама маска прошла испытания, проведенные Институтом молекулярной медицины им. Жоао Лобо Антунес. Об этом сообщили в Express.

Также сообщалось, что суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией снова вырос - за сутки диагностировали более 900 случаев. Всего с начала распространения заболевания в Украине COVID-19 диагностировали у 66,5 тысяч человек.