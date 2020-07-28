Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных

Суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией снова вырос - за сутки диагностировали более 900 случаев. Всего с начала распространения заболевания в Украине COVID-19 диагностировали у 66,5 тысяч человек.

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились на 112 человек больше, чем днем ранее - 919. Летальных случаев зафиксировано 13, выздоровело 622.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего случаев болезни снова выявили во Львовской области - 147, в Ивано-Франковской области - 103, в Закарпатской области - 66, в Черновецкий области - 58. В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 110 человек.

Общее количество диагностированных случаев с начала эпидемии составляет 66 575, преодолели болезнь 36 744, случаев с летальным исходом - 1 629. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 28 202.

Как сообщалось, в последние дни в Украине наблюдается негативная динамика по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19: вчера, 27 июля, диагностировали 807 случаев, днем ранее - 920, а 25 июля в стране был установлен антирекорд по заболеваемости - за сутки выявили 1 106 случаев.

В ВОЗ заявили, что пандемия COVID-19 не отступает и призывают страны мира "не приукрашивать статистику по заболеваемости".