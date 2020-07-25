Украина снова побила новый "рекорд" по COVID-19

В Украине продолжает распространяться коронавирус COVID-19. На утро 25 июля зафиксировано уже 63,9 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев 1 106.
Об этом гласят данные на спецресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса COVID-19.
Отмечается, что за сутки от коронавируса умерли 19 человек. Всего в Украине подтвердили 1 590 смертей от COVID-19.
Выздоровели всего 35 497 человек, за сутки - 611.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено:
Ровенская область (143),
г. Киев (129),
Львовская область (114),
Одесская область (97)
Ивано-Франковской область (85).
Напомним, число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 15,6 миллионов. Число новых случаев составило свыше 284 тысяч. Таким образом в мире зафиксировали очередной антирекорд по COVID-19.
Австрия добавила Украину в "красный" список стран. Такое решение принял Минздрав страны. Отмечается, что кроме Украины в этот список попали еще 31 одна страна. Таким образом правительство Австрии пытается уберечь себя от новой волны COVID-19.