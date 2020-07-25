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Украина снова побила новый "рекорд" по COVID-19

Украина снова побила новый "рекорд" по COVID-19
10:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
По состоянию на 25 июля в Украине лабораторно подтверждено 63 929 случаев COVID-19, за сутки - 1 106.

В Украине продолжает распространяться коронавирус COVID-19. На утро 25 июля зафиксировано уже 63,9 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев  1 106.

Об этом гласят данные на спецресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса COVID-19.

Отмечается, что за сутки от коронавируса умерли 19 человек. Всего в Украине подтвердили 1 590 смертей от COVID-19.

Выздоровели всего 35 497 человек, за сутки - 611.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено:

  • Ровенская область (143),

  • г. Киев (129),

  • Львовская область (114),

  • Одесская область (97)

  • Ивано-Франковской область (85).

В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19

Напомним, число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 15,6 миллионов. Число новых случаев составило свыше 284 тысяч. Таким образом в мире зафиксировали очередной антирекорд по COVID-19.

Австрия добавила Украину в "красный" список стран. Такое решение принял Минздрав страны. Отмечается, что кроме Украины в этот список попали еще 31 одна страна. Таким образом правительство Австрии пытается уберечь себя от новой волны COVID-19.

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Все по теме:

Украина, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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