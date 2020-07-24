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Пятница, 24.07.2020
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В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19

В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19
09:42 Сегодня Телеграф
В Украине уже более 62 тысяч подтвержденных случаях COVID-19, из них 1 571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 972 новых случая.

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 972 человека, зафиксировано 20 летальных исходов, 886 больных выздоровели.

Больше всего новых случаев диагностировали во Львовской области - 126, Ровенской области - 96, Ивано-Франковской области - 87, Харьковской области - 74, Закарпатской области - 65 и в городе Киев - 118.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

 Статистика коронавируса на 24.07.2020

По данным Минздрава, всего с начала эпидемии в Украине выявили 62 823 случай короновирусной инфекции COVID-19, за все время распространения болезни скончались 1 571 больной, преодолели болезнь 34 886. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 26 366.

По состоянию на утро 24 июля поступило 1334 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 113 589 сообщений о подозрении на COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

  • Винницкая область - 2462

  • Волынская область - 3446

  • Днепропетровская область - 1302

  • Донецкая область - 830

  • Житомирская область - 1670

  • Закарпатская область - 4706

  • Запорожская область -  712

  • Ивано-Франковская область - 3852

  • Кировоградская область - 689

  • Киев - 7396

  • Киевская область -3421

  • Львовская область - 8588

  • Луганская область -118

  • Николаевская область - 536

  • Одесская область -  2749

  • Полтавская область - 378

  • Ровенская область - 5399

  • Сумская область - 397

  • Тернопольская область - 2604

  • Харьковская область - 3277

  • Херсонская область -218

  • Хмельницкая область - 1021

  • Черновицкая область - 5485

  • Черкасская область - 888

  • Черниговская область -679

Вчера, 23 июля, в Украине коронавирусом заболело 856 человек, днем ранее, 22 июля - 829, 21 июля - 673.

Коронавирус продолжает распространяться в мире, всего вирусом заразились 15,6 миллионов человек. Преодолели болезнь уже более 600 тысяч. Больше всего зараженных остается в США, в странах Южной Америки, Индии и России.

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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