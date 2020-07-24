В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19

В Украине уже более 62 тысяч подтвержденных случаях COVID-19, из них 1 571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 972 новых случая.

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 972 человека, зафиксировано 20 летальных исходов, 886 больных выздоровели.

Больше всего новых случаев диагностировали во Львовской области - 126, Ровенской области - 96, Ивано-Франковской области - 87, Харьковской области - 74, Закарпатской области - 65 и в городе Киев - 118.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

По данным Минздрава, всего с начала эпидемии в Украине выявили 62 823 случай короновирусной инфекции COVID-19, за все время распространения болезни скончались 1 571 больной, преодолели болезнь 34 886. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 26 366.

По состоянию на утро 24 июля поступило 1334 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 113 589 сообщений о подозрении на COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

Винницкая область - 2462

Волынская область - 3446

Днепропетровская область - 1302

Донецкая область - 830

Житомирская область - 1670

Закарпатская область - 4706

Запорожская область - 712

Ивано-Франковская область - 3852

Кировоградская область - 689

Киев - 7396

Киевская область -3421

Львовская область - 8588

Луганская область -118

Николаевская область - 536

Одесская область - 2749

Полтавская область - 378

Ровенская область - 5399

Сумская область - 397

Тернопольская область - 2604

Харьковская область - 3277

Херсонская область -218

Хмельницкая область - 1021

Черновицкая область - 5485

Черкасская область - 888

Черниговская область -679

Вчера, 23 июля, в Украине коронавирусом заболело 856 человек, днем ранее, 22 июля - 829, 21 июля - 673.

Коронавирус продолжает распространяться в мире, всего вирусом заразились 15,6 миллионов человек. Преодолели болезнь уже более 600 тысяч. Больше всего зараженных остается в США, в странах Южной Америки, Индии и России.