В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 972 человека, зафиксировано 20 летальных исходов, 886 больных выздоровели.
Больше всего новых случаев диагностировали во Львовской области - 126, Ровенской области - 96, Ивано-Франковской области - 87, Харьковской области - 74, Закарпатской области - 65 и в городе Киев - 118.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
По данным Минздрава, всего с начала эпидемии в Украине выявили 62 823 случай короновирусной инфекции COVID-19, за все время распространения болезни скончались 1 571 больной, преодолели болезнь 34 886. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 26 366.
По состоянию на утро 24 июля поступило 1334 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 113 589 сообщений о подозрении на COVID-19.
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
Винницкая область - 2462
Волынская область - 3446
Днепропетровская область - 1302
Донецкая область - 830
Житомирская область - 1670
Закарпатская область - 4706
Запорожская область - 712
Ивано-Франковская область - 3852
Кировоградская область - 689
Киев - 7396
Киевская область -3421
Львовская область - 8588
Луганская область -118
Николаевская область - 536
Одесская область - 2749
Полтавская область - 378
Ровенская область - 5399
Сумская область - 397
Тернопольская область - 2604
Харьковская область - 3277
Херсонская область -218
Хмельницкая область - 1021
Черновицкая область - 5485
Черкасская область - 888
Черниговская область -679
Вчера, 23 июля, в Украине коронавирусом заболело 856 человек, днем ранее, 22 июля - 829, 21 июля - 673.
Коронавирус продолжает распространяться в мире, всего вирусом заразились 15,6 миллионов человек. Преодолели болезнь уже более 600 тысяч. Больше всего зараженных остается в США, в странах Южной Америки, Индии и России.