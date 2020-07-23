В Украине второй день подряд растет число новых случаев коронавируса

В Украине почти 62 тысячи человек заразились коронавирусом с начала эпидемии. Больше всего зараженных во Львовской области и столице.

По состоянию на утро, 23 июля, в Украине зафиксировали 856 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Больше всего заболевших выявили в Киеве - 112, среди областей снова лидирует Львовская область - 109 случаев. В Ивано-Франковской - 76, в Ровенской - 71, а в Закарпатской - 63 случая.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Всего в Украине с начала эпидемии диагностировали уже 61 851 случай коронавируса, общее число вылечившихся составляет 34 000, за минувшие сутки - 828. Таким образом, число активных больных на сегодняшний день составляет 26 300.

Умерло за сутки 11 больных, всего летальных случаев зафиксировано 1 551.

Как сообщалось, днем ранее, 22 июля, в стране диагностировали 829 случаев коронавирусной болезни, 21 июля- 673, а 20 июля - 651. В последние дни наблюдается негативная динамика по заболеваемости. Антилидером по количеству зараженных остается столица.

Напомним, вчера на заседании Кабмина было принято решение продолжить адаптивный карантин до конца лета. Как отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко, с 1 августа карантинные ограничения будут работать иначе.