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В Украине продлили карантин до 31 августа

В Украине продлили карантин до 31 августа
15:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Кабмине уже одобрили проект постановления, продлевающий карантин по всей территории Украины с 1 по 31 августа. Регионы будут разделены на на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Сегодня, на заседании правительства глава Минздрава сообщил, что новое постановление, принятое 22 июля предлагается применить с 1 по 31 августа. 

Данный документ регламентирует установление карантина на территории Украины.

Главные отличия в том, что в зависимости от эпидемситуации в регионе, будет устанавливатся соответсятвующий цвет (зеленый, желтый, оранжевый и красный), показывающий уровень эпидемопасности в распространении коронавируса.

Со слов Степанова, подсчет и определение уровня опасности для каждого региона в стране будет осуществлятся специальным автоматизированным ПО, исходя из собранных данных.

В Киеве суточная заболеваемость коронавирусом выросла почти в два раза

Какие ограничения будут действовать в областях "зеленой" зоны:

  • ношение маски (респиратора) в общественных местах,
  • массовые мероприятия с не более 1 человек на 5 кв.м,
  • заполеннность не более половины, при проведении мероприятий в театрах или кинотеатрах,
  • количесиво пассажиров при перевозке - не более количества сидячих мест.

Глава Минздрава также добавил, что если в течении пяти дней уровень опасности будет менятся, то регион переведут на другой соответствующий цвет.

По его словам, в районах, которые будут находиться в "зеленой" зоне, разрешено открывать санаторные учреждения, но с соблюдением определенных правил, которые предоставит Минздраве.

Напомним, в Украине снова выросла заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 829 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Все по теме:

Украина, Кабмин, Карантин, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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