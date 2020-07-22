В Украине продлили карантин до 31 августа

Сегодня, на заседании правительства глава Минздрава сообщил, что новое постановление, принятое 22 июля предлагается применить с 1 по 31 августа.
Данный документ регламентирует установление карантина на территории Украины.
Главные отличия в том, что в зависимости от эпидемситуации в регионе, будет устанавливатся соответсятвующий цвет (зеленый, желтый, оранжевый и красный), показывающий уровень эпидемопасности в распространении коронавируса.
Со слов Степанова, подсчет и определение уровня опасности для каждого региона в стране будет осуществлятся специальным автоматизированным ПО, исходя из собранных данных.
Какие ограничения будут действовать в областях "зеленой" зоны:
Глава Минздрава также добавил, что если в течении пяти дней уровень опасности будет менятся, то регион переведут на другой соответствующий цвет.
По его словам, в районах, которые будут находиться в "зеленой" зоне, разрешено открывать санаторные учреждения, но с соблюдением определенных правил, которые предоставит Минздраве.
Напомним, в Украине снова выросла заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 829 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.