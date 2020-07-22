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В Киеве суточная заболеваемость коронавирусом выросла почти в два раза

В Киеве суточная заболеваемость коронавирусом выросла почти в два раза
Обновлено 10:50 Сегодня Телеграф
В Киеве резкий скачок заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки болезнь выявили еще у 132 человек.

Сегодня в Киеве уже 7166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Из 132 заболевших 14 являются детьми. Также коронавирусом заболели 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет и 8 девочек от 4 до 15 лет, 61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет и шесть мальчиков от 6 до 14 лет.  В том числе коронавирус выявили в 4 медицинских работников.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Дарницком (35), Соломенском (17) и Днепропетровском (16) районах.  

В больницы госпитализировали 20 больных, остальные находятся дома на самоизоляции.

Сообщается, что 66 киевлян за сутки выздоровели от коронавируса, всего с начала эпидемии болезнь побороли 2 521 человек.

Напомним, вчера сообщалось, что в столице коронавирус выявили у 73 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на среду, 22 июля, коронавирусную инфекцию подтвердили у 829 человек. Больше всего случаев выявили в столице и Львовской области. 

Всего сначала эпидемии COVID-19 в стране выявили 60 995 случаев заболевания. На сегодняшний день болезнь побороли уже 33 172 человека.

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Все по теме:

Киев, Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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