Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных

В Украине на утро вторника, 21 июля, диагностировали более 60 тысяч случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки COVID-19 выявили еще у 673 человек, умерло 20, выздоровело 706.

В Украине за минувшие сутки диагностировали еще 673 случая коронавирусной болезни. Всего с начала распространения COVID-19 болезнь зафиксировали у 60 166 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончалось еще 20 больных, всего с начала эпидемии число летальных случаев составило 1 518.

Число выздоровевших снова превысило число заболевших - за сутки побороли болезнь 760 человек. В целом от коронавируса вылечилось уже 32 199 пациентов.

Таким образом, количество активных больных на сегодняшний день составляет 26 449 человек.

Больше всего инфицированных выявили во Львовской (114), Закарпатской (78), Ивано-Франковской (75) и Одесской областях (65).

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

Винницкая область - 2330

Волынская область - 3318

Днепропетровская область - 1224

Донецкая область - 797

Житомирская область - 1609

Закарпатская область - 4518

Запорожская область - 682

Ивано-Франковская область - 3611

Кировоградская область - 686

Киев - 7034

Киевская область -3332

Львовская область - 8229

Луганская область - 110

Николаевская область - 524

Одесская область - 2638

Полтавская область - 356

Ровенская область - 5183

Сумская область - 371

Тернопольская область - 2466

Харьковская область - 3082

Херсонская область - 216

Хмельницкая область - 991

Черновицкая область - 5363

Черкасская область - 847

Черниговская область - 649

Отметим, что сегодня на 22 случаев больше, чем за статистику, которую Минздрав опубликовал вчера. Уже второй день в Украине выявляют менее 700 новых случаев COVID-19.