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Вторник, 21.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных

Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных
Обновлено 09:30 Сегодня Телеграф
В Украине на утро вторника, 21 июля, диагностировали более 60 тысяч случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки COVID-19 выявили еще у 673 человек, умерло 20, выздоровело 706.

В Украине за минувшие сутки диагностировали еще 673 случая коронавирусной болезни. Всего с начала распространения COVID-19 болезнь зафиксировали у 60 166 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончалось еще 20 больных, всего с начала эпидемии число летальных случаев составило 1 518.

Статистика заболеваемости коронавирусом на 21.07.2020

Число выздоровевших снова превысило число заболевших - за сутки побороли болезнь 760 человек. В целом от коронавируса вылечилось уже 32 199 пациентов.

Таким образом, количество активных больных на сегодняшний день составляет 26 449 человек.

Больше всего инфицированных выявили во Львовской (114), Закарпатской (78), Ивано-Франковской (75) и Одесской областях (65).

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

  • Винницкая область - 2330

  • Волынская область - 3318

  • Днепропетровская область - 1224

  • Донецкая область - 797

  • Житомирская область - 1609

  • Закарпатская область - 4518

  • Запорожская область - 682

  • Ивано-Франковская область - 3611

  • Кировоградская область - 686

  • Киев - 7034

  • Киевская область -3332

  • Львовская область - 8229

  • Луганская область -  110

  • Николаевская область - 524

  • Одесская область - 2638

  • Полтавская область - 356

  • Ровенская область - 5183

  • Сумская область - 371

  • Тернопольская область - 2466

  • Харьковская область - 3082

  • Херсонская область - 216

  • Хмельницкая область - 991

  • Черновицкая область - 5363

  • Черкасская область - 847

  • Черниговская область - 649

Отметим, что сегодня на 22 случаев больше, чем за статистику, которую Минздрав опубликовал вчера. Уже второй день в Украине выявляют менее 700 новых случаев COVID-19.

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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