Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных

В Украине за минувшие сутки диагностировали еще 673 случая коронавирусной болезни. Всего с начала распространения COVID-19 болезнь зафиксировали у 60 166 человек.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
За последние сутки от коронавирусной инфекции скончалось еще 20 больных, всего с начала эпидемии число летальных случаев составило 1 518.
Число выздоровевших снова превысило число заболевших - за сутки побороли болезнь 760 человек. В целом от коронавируса вылечилось уже 32 199 пациентов.
Таким образом, количество активных больных на сегодняшний день составляет 26 449 человек.
Больше всего инфицированных выявили во Львовской (114), Закарпатской (78), Ивано-Франковской (75) и Одесской областях (65).
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
Винницкая область - 2330
Волынская область - 3318
Днепропетровская область - 1224
Донецкая область - 797
Житомирская область - 1609
Закарпатская область - 4518
Запорожская область - 682
Ивано-Франковская область - 3611
Кировоградская область - 686
Киев - 7034
Киевская область -3332
Львовская область - 8229
Луганская область - 110
Николаевская область - 524
Одесская область - 2638
Полтавская область - 356
Ровенская область - 5183
Сумская область - 371
Тернопольская область - 2466
Харьковская область - 3082
Херсонская область - 216
Хмельницкая область - 991
Черновицкая область - 5363
Черкасская область - 847
Черниговская область - 649
Отметим, что сегодня на 22 случаев больше, чем за статистику, которую Минздрав опубликовал вчера. Уже второй день в Украине выявляют менее 700 новых случаев COVID-19.