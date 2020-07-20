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Понедельник, 20.07.2020
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Коронавирус: в Украине после выходных резкий спад числа зараженных

Коронавирус: в Украине после выходных резкий спад числа зараженных
09:48 Сегодня Телеграф
За минувшие сутки в Украине выявили еще 651 случай коронавируса. Больше всего инфицированных зафиксировали во Львовской, Закарпатской областях и Киеве.

В Украине по состоянию на утро 20 июля коронавирусную болезнь выявили у 59 493 человек. За минувшие сутки коронавирусом заразились еще 651 человек, что на 80 больных меньше, чем вчера. 

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, за последние сутки болезнь преодолели 560 человек. Всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции излечились уже 31 439 украинцев. Это более половины от числа зараженных.

Статистика заболевания на 20.07.2020

За сутки от осложнений болезни умерли 13 больных. Общее количество летальных случаев составляет 1 498.

На сегодняшний день число активных случаев заболевания составляет 26 556.

Больше всего зараженных во Львовской области (115), Закарпатской области (86) и городе Киев (77).

Как сообщалось, в мире на 20 июля подтверждено более 14 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего с начала пандемии выздоровело более 8 миллионов человек. 

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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