Коронавирус: в Украине после выходных резкий спад числа зараженных

За минувшие сутки в Украине выявили еще 651 случай коронавируса. Больше всего инфицированных зафиксировали во Львовской, Закарпатской областях и Киеве.

В Украине по состоянию на утро 20 июля коронавирусную болезнь выявили у 59 493 человек. За минувшие сутки коронавирусом заразились еще 651 человек, что на 80 больных меньше, чем вчера.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, за последние сутки болезнь преодолели 560 человек. Всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции излечились уже 31 439 украинцев. Это более половины от числа зараженных.

За сутки от осложнений болезни умерли 13 больных. Общее количество летальных случаев составляет 1 498.

На сегодняшний день число активных случаев заболевания составляет 26 556.

Больше всего зараженных во Львовской области (115), Закарпатской области (86) и городе Киев (77).

Как сообщалось, в мире на 20 июля подтверждено более 14 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего с начала пандемии выздоровело более 8 миллионов человек.