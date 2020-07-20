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Понедельник, 20.07.2020
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Во всем мире от коронавируса вылечились уже более 8 миллионов человек

Во всем мире от коронавируса вылечились уже более 8 миллионов человек
Обновлено 08:50 Сегодня Телеграф
В мире от коронавирусної болезни COVID-19 умерли 605 205 человек, выздоровели 8 123 727 человек. В целом подтверждено 14 457 916 случаев заболевания.

На планете продолжает распространяться коронавирус, так по состоянию на понедельник, 20 июля, во всем мире коронавирусную болезнь диагностировали у 14 457 916 человек.

Скончались от болезни 605 205 человек. Выздоровели с начала пандемии 8 123 727 человек.

Об этом свидетельствуют данные портала coronavirus.jhu.edu, который мониторит ситуацию с заболеваемостью по странам.

Статистика заболеваемости коронавирусом по странам на 20.07.2020

Больше всего зарегистрированных случаев COVID-19 в США - 3 773 206, в Бразилии - 2 098 389, в Индии - 1 077 781, в России - 770 311 и в Перу - 353 590.

Как сообщает сайт Worldometers, за минувшие сутки во всем мире коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели более 200 тысяч человек.

Умерли за сутки 4 316 больных. Больше всего смертей зафиксировали в Бразилии (716), Индии (675) и Мексике (578).

Как сообщалось, несмотря на высокий уровень заболевания коронавирусом в США, президент Дональд Трамп заявил, что не намерен заставлять американцев носить маски.

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Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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