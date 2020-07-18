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Суббота, 18.07.2020
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Пандемия не пугает: Трамп высказался против ношения масок

Пандемия не пугает: Трамп высказался против ношения масок
Обновлено 18:03 Сегодня Телеграф
Президент Соединенных Штатов Америки, вопреки данным о распространении коронавирусной болезни COVID-19, не намерен заставлять людей носить маски на улице. Об этом сообщает BBC.

"Трамп говорит, что он не согласен с национальным мандатом ношения маски. По его словам у американцев должна оставаться определенная свобода", - пишет издание. 

Трамп и ранее выступал против обязательного ношения масок, но в прошлую субботу он впервые появился в ней на публике. 

Президент сделал свое заявление на фоне обращения главного специалиста по инфекционным заболеваниям США, доктора Энтони Фаучи, к губернаторам штатов с призывом "как можно строже"заставлять людей надевать маски в общественных местах. 

В издании также добавили, что тема масок стала очень политизированной в Штатах. Большая часть губернаторов обязала граждан носить маску, лишив их права выбора. 

В США зафиксировали случаи повторного заражения COVID-19

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего информацию о распространению коронавируса в США и мире, на 18.00 (по киевскому времени) 18 июля было зарегистрировано 3 650 962 инфицированных. Из них, 139 302 человека скончались. 

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Все по теме:

Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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