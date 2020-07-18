В США зафиксировали случаи повторного заражения COVID-19

В США зафиксированы случаи повторного заражения COVID-19. Случаи реинфекции описал врач и исследователь Колумбийского университета в Нью-Йорке Даниэль Гриффин в подкасте This Week in Virology, сообщилив в Vox.

Гриффин рассказал, о недавних сообщениях и беседах с коллегами, которые показали, что пациентов со схожей историей больше чем один. К примеру, двое пациентов из Нью-Джерси, заболели коронавирусом повторно аж через 2 месяца после окончательного выздоровления.

С начала месяца пациент доктора-исследователя из Колумбийского университета давал положительный результат на SARS-CoV-2 во второй раз уже через 3 месяца после излечения.

Со слов Гриффина, по примеру данного пациента отмечается, что повторное заражение COVID-19 вероятно будет протекать более тяжело.

За время первого раза заболевания у пациента был кашель в легкой форме и боль в горле, но во второй раз болезнь уже сопроводила высокая темпаратура, отдышка и гипоксия.

Также сообщали, что многие исследователи подчеркивают, что не у всех выздоровевших людей выработались антитела к заболеванию, как это должно обычно происходить при подобных заболеваниях.

В связи с распространением коронавируса, по состоянию на 7:30 по Киеву в мире уже подтвердили 14 106 753 случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщают данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.