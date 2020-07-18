Эпидемия COVID-19: В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тыс новых случаев заражения

По данным комиссии, в Казахстане подтвердили уже 68 тыс. 703 случаев коронавируса.
Ситуация с заболеванием по областях:
- Атырауская область - 8873 - (+177),
- город Алматы - 8702 - (+229),
- город Нур-Султан -7887 - (+252),
- Карагандинская область - 6792 - (+120),
- Западно-Казахстанская область - 4544 - (+109),
- город Шымкент - 4363 - (+57),
- Восточно-Казахстанская область - 3842 - (+203),
- Алматинская область - 3504 - (+68),
- Актюбинская область - 2700 - (+51),
- Жамбылская область - 2671 - (+149),
- Туркестанская область - 2417 - (+26),
- Мангистауская область - 2250 - (+45),
- Павлодарская область - 2182 - (+72),
- Кызылординская область -2162 - (+96),
- Северо-Казахстанская область - 2066 - (+61),
- Акмолинская область - 1899 - (+42),
- Костанайская область - 1849 - (+51).
Также в стране от COVID-19 выздоровели еще 2 132 человека.
На данный момент количество поборовших заболевания пациентов составило 42 388, умерло 464 человека.
В связи с распространением коронавируса, по состоянию на 7:30 по Киеву в мире уже подтвердили 14 106 753 случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщают данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.