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Эпидемия COVID-19: В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тыс новых случаев заражения

Эпидемия COVID-19: В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тыс новых случаев заражения
Обновлено 09:02 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
Из-за распространения коронавируса, за прошедшие сутки в Казахстане выявили еще 1808 случаев заражения COVID-19, из них 895 активных и 913 бессимптомных. Об этом сообщила в субботу межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса.

По данным комиссии, в Казахстане подтвердили уже 68 тыс. 703 случаев коронавируса.

Ситуация с заболеванием по областях:

  • Атырауская область - 8873 - (+177), 
  • город Алматы - 8702 - (+229), 
  • город Нур-Султан -7887 - (+252), 
  • Карагандинская область - 6792 - (+120), 
  • Западно-Казахстанская область - 4544 - (+109), 
  • город Шымкент - 4363 - (+57),
  • Восточно-Казахстанская область - 3842 - (+203), 
  • Алматинская область - 3504 - (+68),
  • Актюбинская область - 2700 - (+51), 
  • Жамбылская область - 2671 - (+149),
  • Туркестанская область - 2417 - (+26), 
  • Мангистауская область - 2250 - (+45), 
  • Павлодарская область - 2182 - (+72), 
  • Кызылординская область -2162 - (+96), 
  • Северо-Казахстанская область - 2066 - (+61), 
  • Акмолинская область - 1899 - (+42), 
  • Костанайская область - 1849 - (+51). 

Также в стране от COVID-19 выздоровели еще 2 132 человека.

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На данный момент количество поборовших заболевания пациентов составило 42 388, умерло 464 человека.

В связи с распространением коронавируса, по состоянию на 7:30 по Киеву в мире уже подтвердили 14 106 753 случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщают данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Казахстан, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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