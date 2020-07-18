Эпидемия COVID-19: В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тыс новых случаев заражения

Из-за распространения коронавируса, за прошедшие сутки в Казахстане выявили еще 1808 случаев заражения COVID-19, из них 895 активных и 913 бессимптомных. Об этом сообщила в субботу межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса.