Снова антирекорд: в мире обнаружили более 284 тысяч новых случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире перевалило за 15,6 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс.

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 15,6 миллионов. Число новых случаев составило свыше 284 тысяч. Таким образом в мире зафиксировали очередной антирекорд по COVID-19.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ссылаясь на данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США),.

Отмечается, что не смогли побороть болезнь и погибли 9783 человек.

Днем ранее было выявлено 247 225 случаев заражения и 7 097 летальных случаев. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемых государствами.

По состоянию на сегодняшнее утро, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 638 577 Одновременно выздоровели 8 986 470 человек.

Всего в мире 15 676 604 человека инфицировано.

Антирекордсмены COVID-19:

США (4 111 950),

Бразилия (2 287 475),

Индия (1 288 108),

Россия (799 499),.

Кроме того в списке стран с наибольшим распространения COVID-19 расположились Южно-Африканская Республика, Мексика, Перу, Чили, Великобритания, Иран, Испания, Пакистан, Саудовская Аравия и Италия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (145 539), Бразилии (85 238), Великобритании (45 762), Мексике (42 645), Италии, Индии, Франции и Испании. В Китае в общем — 4,650.