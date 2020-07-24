COVID-19: В Германии - наибольшее количество случаев коронавируса со средины мая

В ФРГ за прошедшие сутки зарегистрировали 815 новых случаев коронавируса, что является наибольшим показателем с 15 мая. Об этом сообщает Институт Роберта Коха.

В связи с распростанением коронавируса 15 мая было зафиксировано 913 случаев заражения, ранее количество зараженных не превышало 800, а в иногда и было менее 300.

Власти весьма обеспокоены возможностью "экспорта" COVID-19 из-за рубежа, ведь большинство жителей Германии выехали на отдых в другие страны.

Сегодня 24 июля прошло совещание Минздрава немецких федеральных земель по вопросу введения обязательного тестирования всех прибывших из "рискованных стран" прямо в аэропортах Германии.

В стране с начала эпидемии коронавирусом заболели 204183 человека, скончались 9111, а болеют на данный момент около 5700 граждан.

Как сообщалось, за прошлые сутки в Испании специалисты Минздрава зарегистрировали 971 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в EL Pais.