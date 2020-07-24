Пандемия COVID-19: в Испании рекордное количество случаев коронавируса с начала ослабления карантина

В связи с распростанением пандемии в стране, медики зафиксировали самые высокие показатели по количеству новых случаев COVID-19 с начала ослаблений органичительных мер.
За прошедшие сутки обнаружили 971 случай заражения.
Самое большое количество новых зараженных зафиксировали в Арагоне 415 и Барселоне 182.
В Мадриде обнаружили 102 новых случая.
В Минздраве Испании также сообщили, что количество зараженных коронавирусом за пределами страны перед их возвращением на родину увеличивается.
Ранее, в Минздраве Испании зафикисровали 730 новых случаев коронавируса, что является наибольшим показателем по ежедневной заболеваемости в стране с 8 июля. Об этом сообщили в The Local.