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Пандемия COVID-19: в Испании рекордное количество случаев коронавируса с начала ослабления карантина

Пандемия COVID-19: в Испании рекордное количество случаев коронавируса с начала ослабления карантина
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф
За прошлые сутки в Испании специалисты Минздрава зарегистрировали 971 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в EL Pais.

В связи с распростанением пандемии в стране, медики зафиксировали самые высокие показатели по количеству новых случаев COVID-19 с начала ослаблений органичительных мер.

За прошедшие сутки обнаружили 971 случай заражения.

Самое большое количество новых зараженных зафиксировали в Арагоне 415 и Барселоне 182.

В Мадриде обнаружили 102 новых случая.

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В Минздраве Испании также сообщили, что количество зараженных коронавирусом за пределами страны перед их возвращением на родину увеличивается. 

Ранее, в Минздраве Испании зафикисровали 730 новых случаев коронавируса, что является наибольшим показателем по ежедневной заболеваемости в стране с 8 июля. Об этом сообщили в The Local.

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Испания, Заражение, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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